به گزارش ایلنا، همزمان با فرارسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) و گرامیداشت روز دختر، برج‌نگاره (ویدئومپینگ) با عنوان «بچه‌های میناب» با همکاری بنیاد رودکی، مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۹ بر بدنه برج آزادی اجرا شد.

این رویداد فرهنگی و هنری با هدف گرامیداشت مقام دختران ایران‌زمین و پاسداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموزان میناب برگزار شد.

در این برنامه، با بهره‌گیری از تکنیک برج‌نگاره و تصویربرداری هنری بر بدنه برج آزادی، روایت‌هایی نمادین و تصویری با محوریت کودکان و دختران ایران و یاد دانش‌آموزان میناب به نمایش درآمد.