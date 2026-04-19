به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پیام مهدی شفیعی، معاون امور هنری وزیر فرهنگ آمده است:

هنرمندانه زیستن در مدرسه معرفت و مجاهدت در میدان حقیقت، حیاتی پربرکت و مماتی شورانگیز برای «شهید پوریا شهبازی» رقم زد که روایت صادقانه آن جوان رستگار و آن جان آگاه، می‌تواند روشنای صحنه‌های نمایش شود.

سرنوشت شرافتمندانه آن هنرمند شهید که دلاورانه، فنای تن را به بقای وطن پیوند زده بود، سرنوشت ملتی است که تاریخ به تاریخ، دل در گرو سرافرازی و سربلندی ایران عزیز داشته است و هرگز در هماوردی با اهریمن، سر خم نکرده است.

تعلق مبارک این شهید سعید به صحنه تئاتر و نقش‌آفرینی‌های ارجمندش، اکنون شرح شرف هنر و ترسیم تعهد هنرمندانی است که آزادی و آبادی میهن خویش را آگاهانه طلب کرده‌اند.

او بر صحنه صیانت از سرزمین خویش به شهادت رسید. جوانمردی هنرمند که فرزندی برومند برای پدر هنرمند خویش و فخری فروزان برای هنر روزگار ما گردید.

اکنون در اربعین شهادت هنرمند شهید «پوریا شهبازی» با اهدای سلام به روح پاکش و تقدیم تبریک و تسلیت به هنرمند سرافراز جناب آقای «بهرام شهبازی» و خانواده گرامی، ادامه راه و استمرار آرمان‌هایش را تکلیف خویش و تعهد هم‌نوردانش در هنر می‌دانم و آرزو می‌کنم از سرو سربلند آن شهید شریف، هزار سرو سرافراز دیگر ببالد و مایه‌ی برکت و حرکت جامعه هنر شود.

انتهای پیام/