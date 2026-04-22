یادداشتی از محمدمهدی سیدناصری؛
ضرورت آرشیو ملی برای ثبت جنایات علیه کودکان ایران
محمدمهدی سیدناصری، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل کودکان در یادداشتی به ضرورت آرشیو ملی برای ثبت جنایات علیه کودکان ایران پرداخت.
در حقوق بینالملل معاصر، عدالت صرفاً یک مفهوم انتزاعی یا آرمان اخلاقی نیست، بلکه فرآیندی نهادی است که بر پایه «اثبات»، «مستندسازی» و «قابلیت پیگیری» استوار است. هیچ ادعای حقوقی بدون ثبت، هیچ ثبت بدون سند، و هیچ سندی بدون حافظه مکتوب پایدار نمیماند. در این میان، کودکان قربانی جنگ، بیش از هر گروه دیگری وابسته به سازوکارهای حافظهسازی هستند؛ زیرا خود توانایی بازنمایی رنج خویش در عرصههای حقوقی را ندارند و صدای آنان غالباً در هیاهوی سیاست و امنیت گم میشود. در مخاصمات معاصر، از جمله جنگ چهلروزه اخیر علیه ایران، که پیامدهای آن بر غیرنظامیان و بهویژه کودکان سنگین و گسترده بوده است، مسئله صرفاً وقوع خشونت نیست؛ مساله، «چگونگی ثبت خشونت» و «امکان تبدیل رنج به سند حقوقی قابل استناد» است. در غیاب نظام منسجم مستندسازی، حتی شدیدترین نقضها نیز در سطح بینالمللی بهتدریج به «روایتهای متعارض» تقلیل مییابند و امکان پیگیری حقوقی آنها کاهش مییابد. از این منظر، پیشنهاد ایجاد یک آرشیو ملی برای ثبت جنایات علیه کودکان در جنگ نه صرفاً یک پروژه فرهنگی، بلکه یک ضرورت حقوقی، امنیتی و دیپلماتیک است.
۱-جنگ و بحران حافظه: از خشونت تا فراموشی سازمانیافته
تجربه تاریخی نشان میدهد که جنگها تنها بدنها را هدف قرار نمیدهند، بلکه حافظهها را نیز دچار گسست میکنند. در بسیاری از مخاصمات، آنچه پس از پایان جنگ باقی میماند، نه صرفاً ویرانی فیزیکی، بلکه «فراموشی تدریجی رنجها» است. در غیاب نظام مستندسازی رسمی، سه فرآیند همزمان رخ میدهد:
نخست، پراکندگی روایتها؛
دوم، جایگزینی حقیقت با روایتهای سیاسی؛
سوم، تضعیف قابلیت اثبات حقوقی.
در چنین شرایطی، کودکان قربانی جنگ بهتدریج از «سوژههای حقوقی» به «اعداد آماری» و سپس به «حافظههای حذفشده» تبدیل میشوند. این روند، خود نوعی بیعدالتی ثانویه است؛ زیرا حق بر حقیقت را از قربانی سلب میکند.
۲- حق بر حقیقت و جایگاه کودک در حقوق بینالملل
در حقوق بینالملل معاصر، مفهوم «حق بر حقیقت» بهعنوان یکی از حقوق نوظهور در حوزه عدالت انتقالی شناخته میشود. این حق به خانواده قربانیان و جامعه اجازه میدهد تا به اطلاعات دقیق درباره وقوع نقضها، هویت مرتکبان و شرایط وقوع دسترسی داشته باشند. در مورد کودکان، این حق ابعاد پیچیدهتری پیدا میکند. کودک نهتنها قربانی مستقیم خشونت است، بلکه در اغلب موارد، فاقد ظرفیت نهادی برای ثبت تجربه خویش نیز هست. بنابراین، دولتها و نهادهای عمومی مکلفاند سازوکارهایی ایجاد کنند که حافظه رنج کودکان را بهصورت نظاممند ثبت و حفظ کند.
در این چارچوب، آرشیو ملی صرفاً یک نهاد اداری نیست، بلکه ابزار تحقق حق بر حقیقت برای نسلهای آینده است.
۳- حافظه مکتوب بهعنوان ابزار حقوقی: از روایت تا ادله
در دعاوی بینالمللی، بهویژه در دیوانهای حقوق بشری و کیفری، «ادله مستند» نقش تعیینکننده دارند. گزارشهای پزشکی، تصاویر، شهادتها، اسناد آموزشی و روایتهای ثبتشده، همگی میتوانند بهعنوان ادله در فرآیندهای قضایی مورد استفاده قرار گیرند. در این میان، حافظه مکتوب (شامل کتابها، گزارشهای رسمی، تاریخ شفاهی و مستندات چندرسانهای) نقش ویژهای دارد، زیرا:
نخست، قابلیت راستیآزمایی دارد؛
دوم، استمرار زمانی ایجاد میکند؛
سوم، از پراکندگی اطلاعات جلوگیری میکند.
بنابراین، آرشیو ملی کودکان قربانی جنگ میتواند بهعنوان یک «بانک ادله حقوقی» عمل کند که در دعاوی آینده در سطح بینالمللی مورد استناد قرار گیرد.
۴- تجربههای تطبیقی: حافظهسازی پس از جنگ
بررسی تطبیقی نشان میدهد که بسیاری از کشورهایی که تجربه جنگ یا خشونت گسترده داشتهاند، به سمت ایجاد نهادهای حافظهمحور حرکت کردهاند. این نهادها معمولاً سه کارکرد اصلی دارند:
مستندسازی وقایع؛ حفظ شهادتها؛ تسهیل پیگیریهای قضایی. وجه مشترک این تجربهها آن است که «فراموشی سازمانیافته» را به «حافظه نهادیشده» تبدیل کردهاند. در غیاب چنین ساختاری، احتمال تکرار خشونت و مصونیت عاملان افزایش مییابد.
۵-ضرورت آرشیو ملی برای کودکان: سه سطح تحلیل
الف) سطح حقوقی؛ آرشیو ملی میتواند ابزار تحقق تعهدات دولت در زمینه حمایت از کودکان و اجرای قواعد بشردوستانه باشد.
ب) سطح نهادی؛ این آرشیو امکان تجمیع دادههای پراکنده را فراهم میکند و از تشتت اطلاعات جلوگیری میکند.
ج) سطح بینالمللی؛ آرشیو میتواند بهعنوان منبع معتبر برای نهادهای قضایی و تحقیقاتی بینالمللی عمل کند.
۶- ساختار پیشنهادی آرشیو ملی کودکان جنگ
برای کارآمدی چنین نهادی، ساختار آن باید چندلایه و میانرشتهای باشد:
نخست، بخش ثبت وقایع میدانی شامل مستندسازی حملات، خسارات و شهادتها؛
دوم، بخش تاریخ شفاهی شامل روایتهای خانوادهها و بازماندگان؛
سوم، بخش اسناد آموزشی شامل وضعیت مدارس، آموزش و محرومیتهای تحصیلی؛
چهارم، بخش سلامت شامل آسیبهای جسمی و روانی؛
پنجم، بخش حقوقی برای طبقهبندی وقایع بر اساس قواعد حقوق بینالملل.
این ساختار باید تحت نظارت نهادهای مستقل علمی و حقوقی اداره شود تا از هرگونه سیاسیسازی دادهها جلوگیری شود.
در نظام بینالملل معاصر، قدرت نرم مبتنی بر روایت و مستندسازی، نقش فزایندهای در شکلدهی به افکار عمومی و حتی روندهای قضایی دارد. آرشیو ملی کودکان قربانی جنگ، در این معنا، میتواند به ابزاری برای دیپلماسی حقوقی تبدیل شود. این آرشیو نهتنها حافظ حافظه ملی است، بلکه میتواند در سطح بینالمللی بهعنوان مرجع معتبر برای اثبات نقض حقوق کودکان مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه، حافظه مکتوب به بخشی از استراتژی پاسخگویی حقوقی تبدیل میشود.
در نهایت، باید پذیرفت که عدالت بدون حافظه ممکن نیست. در جهانی که جنگها بهسرعت رخ میدهند و روایتها بهسرعت دستکاری میشوند، تنها حافظه سازمانیافته است که میتواند رنج را از فراموشی نجات دهد و آن را به مطالبه حقوقی تبدیل کند. کودکان قربانی جنگ، بهویژه در مخاصمات اخیر، تنها زمانی در مسیر عدالت قرار میگیرند که رنج آنان ثبت، مستند و قابل استناد شود. آرشیو ملی کودکان قربانی جنگ، در این معنا، نه یک انتخاب فرهنگی، بلکه یک ضرورت حقوقی برای بقا و اعتبار عدالت در آینده است. در نهایت، اگر حقوق بینالملل قرار است همچنان مدعی حمایت از کودکان باشد، باید بپذیرد که بدون حافظه، بدون سند و بدون آرشیو، عدالت صرفاً یک واژه باقی خواهد ماند؛ واژهای زیبا، اما ناتوان در برابر فراموشی.