مرتضی جذاب، کارگردان مستند درباره شکل‌گیری ایده «خانه پدری» در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: در میانه جنگ ۱۲ روزه شبی روی پشت‌بام خانه پدری مشغول تماشای حملات هوایی بودم که خاطرات کودکی من درست در همان نقطه تداعی شد، در زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق از همین نقطه وقتی که کودک بودم و همان جا جنگنده‌های عراقی و گاهی موشک‌ها را می‌دیدم، در ذهنم این تصاویر زنده شد و پایه این فیلم شکل گرفت.

کارگردان مستند «کول‌انداز» درباره روند تولید فیلم بیان کرد: این فیلم از سه بخش شامل سه لوکیشن بود که از خانه خودم و خانه پدری و خیابان تشکیل شده، بخش چالشی آن تصویربرداری در زمان جنگ و گرفتن مجوز بود که بالاخره با تلاش و پیگیری محقق شد، این فیلم حاصل یک حس درونی و نوستالژیک بود که به صورت سنبلیک خانه پدری را درنظر گرفته است.

جذاب درباره بازخورد مخاطبان نسبت به این اثر گفت: هر فیلم من که به پرده نمایش می‌رسد و خودم همراه مخاطب و مردم هم نفس فیلم را می‌بینیم بسیار خوشایند است، در این فیلم از آرشیو فیلم‌های ۸ میلیمتری پدرم که طول سالیان طولانی گرفته بود، استفاده کردم که باعث غنای فیلم شده و تماشاگران حس خاصی به فیلم داشتند، حتی با وجود بی‌مهری مدیران جشنواره بین‌المللی فیلم حقیقت استقبال خوبی از فیلم شد.

کارگردان فیلم «او یک مزاحم بود» درباره تأثیرگذاری فیلم و جایگاه مستند افزود: بخش جدایی‌ناپذیر سینما، فیلم‌های مستند هستند و مخاطبان فراوانی دارد و هر جا که فیلم‌ها و سریال‌های نمایشی هستند باید سینمای مستند هم حضور پیدا کنند. با توجه که در پلتفرم‌ها مخاطبان می‌توانند نظرات خود را ثبت و امتیازات بدهند که بازخوردها در سطح بالا و خوبی به من منعکس شد.

وی در ادامه درباره اکران آنلاین و وضعیت پلتفرم‌ها گفت: پلتفرم‌ها باید به سمت تولید فیلم مستند بیایند و از سینمای مستند حمایت کنند، متأسفانه با وجود استقبال مردم از اکران آنلاین هیچ عایدی و منفعت مالی نصیب فیلمسازان نشد و دست فیلمسازان در این زمینه خالی ماند.

جذاب در پایان درباره فعالیت جدید خود توضیح داد: آخرین فیلم من با نام «خاطرات سیمانی»، درباره کارخانه سیمان ری است؛ یکی از نخستین کارخانه‌های زیربنایی ایران که در سال ۱۳۱۲ در شهرری احداث شد. این اثر در مراحل پایانی فنی قرار دارد و امیدوارم به‌زودی روی پرده سینما برود.

مستند کوتاه «خانه پدری» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است و در هاشور می‌توان آن را تماشا کرد.

