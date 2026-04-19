به گزارش ایلنا به نقل از وابط عمومی صداوسیما، ، این واحد علاوه‌بر ادامه مسیر همیشگی خود، دوبله برخی آثار مرتبط با حوزه مقاومت را نیز در دستور کار خود قرار داد که شماری از آن‌ها در ایام نوروز روی آنتن رفتند.

فرشید شکیبا، مدیر دوبلاژ سیما دراین زمینه اظهار کرد: درست است که علاقه، انگیزه اصلی و موتور محرکه برای هر هنرمندی، به‌ویژه در عرصه دوبله، محسوب می‌شود؛ اما دلایل دیگری نیز در تداوم فعالیت دوبله، حتی در شرایط دشوار، نقش دارند. بسیاری از دوبلورها حتی در زمان تعطیلی کار در مجموعه، با وجود مشکلات، خود را متعهد به پیشبرد طرح‌هایی می‌دانند که مسئولیت آن را پذیرفته‌اند. این حس مسئولیت‌پذیری، مانع توقف کامل فعالیت می‌شود. در صنعت دوبله، روابط حرفه‌ای و شبکه‌سازی بین همکاران، مدیران دوبلاژ و تهیه‌کنندگان، نقش مهمی در یافتن فرصت‌های جدید ایفا می‌کند. این ارتباطات باعث می‌شود تا حتی در صورت تعطیلی یک طرح، طرح‌های دیگری برای گویندگان فراهم شود. دوبلورهای پیش‌کسوت و فعال، همواره تلاش کرده‌اند تا این هنر را زنده نگه دارند. ترکیبی از علاقه، تعهد حرفه‌ای، شبکه‌سازی و تلاش جمعی برای حفظ این هنر، دلایلی هستند که باعث می‌شوند فعالیت دوبله، حتی در شرایط بحرانی، متوقف نشود.

وی مروری بر آثار در دست دوبله داشت و عنوان کرد: در جنگ امریکایی صهیونیستی بخش‌هایی از دوبلاژ هم مورد اصابت قرار گرفت، اما این سبب تعطیلی کارها نشد. تلاش ما بر این است تا با بهره‌گیری از فرصت‌های موجود، سبد متنوعی از آثار را برای دوبله آماده کنیم. طرح‌های در دست تولید شامل طیفی از آثار نمایشی، مستند برای شبکه‌های مختلف سیماست. تنوع در آثار، یکی از اولویت‌های اصلی ماست تا بتوانیم پاسخگوی سلایق مختلف مخاطبان باشیم و همچنین فرصت‌های متفاوتی را برای ابراز توانمندی‌های دوبلورها فراهم آوریم.

مدیر دوبلاژ سیما همچنین درخصوص نقش تلویزیون در جایگاه کنونی دوبله گفت: تلویزیون به‌عنوان گسترده‌ترین رسانه صوتی و تصویری در کشور، همواره نقش حیاتی و محوری در معرفی، توسعه و ارتقای هنر دوبله ایفا کرده است. درواقع، تلویزیون بستری برای دیده شدن و شنیده شدن صدای دوبلورها بوده و با نمایش آثار دوبله شده به میلیون‌ها مخاطب در سراسر ایران، هنر دوبله را به یکی از شناخته‌شده‌ترین هنرهای نمایشی تبدیل کرده است.

شکیبا ادامه داد: تلویزیون امکان دسترسی همگانی به آثار دوبله را فراهم کرده و باعث شده تا دوبله صرفاً محدود به سالن‌های سینما نباشد. نمایش مستمر آثار دوبله، مخاطبان را با سبک‌ها، صداها و روش‌های مختلف دوبله آشنا کرده و ذائقه آن‌ها را نیز شکل داده است. تلویزیون به‌ویژه در دهه‌های گذشته، فرصت‌های شغلی فراوانی را برای دوبلورها، مدیران دوبلاژ، صداگذاران و سایر عوامل فنی این حوزه فراهم آورده است. دوبله بسیاری از آثار ماندگار سینمای جهان به زبان فارسی، به حفظ و انتقال میراث فرهنگی و زبانی ما کمک شایانی کرده است. بدون شک، جایگاه کنونی دوبله در ایران، مرهون حمایت‌ها و بستر فراهم شده توسط تلویزیون است.

مدیر دوبلاژ سیما همچنین با اشاره به بازنگری‌های لازم برای حفظ هویت فرهنگی دوبله تلویزیونی گفت: حفظ هویت و اصالت فرهنگی دوبله تلویزیونی، امری ضروری و مستلزم بازنگری‌های مداوم است. در دنیای امروز که با سرعت تحولات فرهنگی و رسانه‌ای روبه‌رو هستیم، این بازنگری‌ها باید در چند حوزه صورت پذیرد؛ صرفاً ترجمه یا دوبله آثار خارجی کافی نیست. باید در انتخاب آثاری که با ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی ما همخوانی دارند یا می‌توانند پیام‌های مثبت فرهنگی را منتقل کنند، دقت کنیم. همچنین، توجه به تولید آثار دوبله ایرانی با مضامین بومی و ملی، اولویت بالاتری خواهد داشت.

مدیر دوبلاژ سیما ادامه داد: تولیدات دوبله، به‌ویژه در حوزه مستندها و آثار نمایشی با مضامین ارزشی، ظرفیت بالایی برای تسری و تقویت فرهنگ مقاومت دارند. دوبله آثار ارزشمند، قهرمانان و الگوهای مقاومت را به مخاطبان معرفی می‌کند و داستان‌ها و تجربیات آن‌ها را به شکلی ملموس و تأثیرگذار منتقل می‌کند.

