مژده لواسانی: غم میناب پیرم کرد
مژده لواسانی همزمان با روز دختر از دختران میناب گفت و اینکه امروز بیش از هر زمان به مادران میناب و غم میناب فکر میکند.
به گزارش ایلنا، مژده لواسانی – مجری تلویزیون – به مناسبت روز دختر در صفحه شخصی خود نوشت که این بار به جای تمرکز بر اجرای برنامههای شاد، به یاد مادران و دختران میناب افتاده است. او تأکید کرد با وجود روزها دوری از این شهر، خاطرات حضور در میان مردم میناب او را رها نکرده است.
متن نوشتار این مجری به شرح زیر است:
«امروز روز دختره
من سالها در روز دختر
برنامه اجرا کردم
سالها کنار دختران ایران،
روز دختر رو جشن گرفتیم
امروز اما در روز دختر، بیش از هر زمان دیگه
به تک تک مادرهایی که در میناب دیدم و پای دردهاشون نشستم فکر میکنم.
غم همۀ عالم یک طرف، غم میناب، پیرم کرد…
امروز روز دختره
به یاد همه دختران میناب
به یاد اشک مادران
به یاد بغض پدران
به یاد شهری که روزهاست ترکش کردم اما ترکم نکرده است…»