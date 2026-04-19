برگزاری روز سعدی همراه با یادبودی برای اصغر دادبه
مراسم یادروز سعدی امسال با یادبود دکتر اصغر دادبه، سعدیپژوه و حافظپژوهی که چندی پیش از دنیا رفت، برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، کوروش کمالی سروستانی - مدیر مرکز سعدیشناسی - در اعلام برنامههای یادروز سعدی بیان کرد: سعدی خداوندگار زبان و ادب فارسی، شاعر بزرگ ایرانزمین، منادی صلح و عشق و دوستی و شاعری است ماندگار در ذهن و زبان ایرانیان و جهانیان. او شیرازهبند زبان و ادب فارسی و پایهگذار مکتب ادبی شیراز است.
او همچنین گفت: سعدی زاده قرن هفتم هجری قمری وسیزدهم میلادی است، قرنی که در تاریخ بشری و بهویژه تاریخ اروپا با نطفههای آغازین روشنگری و آثار پترارک و بوکاچو، پیوند خورده است. نکته قابل توجه اینکه آنچه بعدها ویژگیهای ادبیات روشنگری شناخته شد سالها پیش از این در آثار سعدی خلق شده بود و با سهولت، صراحت و صداقت به زبانی ماندگار تبدیل شد و «گلستان» به یک کتاب عمومی و غزلهای ناب او با همان خصیصه شگفت و توضیحناپذیر «سهل و ممتنع»، که برجستهترین ویژگی سبک سعدی است، معیار سنجش غزل فارسی شد.
کمالی افزود: شیخ اجل «بوستان» را بر حکمت بنیان مینهد و دلنشینترین معانی نیکو زیستن را میآفریند. او نیکگفتار و نیکپندار و ژرفبین است و با حکایات و تمثیلهای خویش رهنمودی است بر خداباوری، انسانمداری، حقپذیری و دادگری.
مدیر مرکز سعدیشناسی یادآور شد: اول اردیبهشتماه ۱۴۰۵.۲۹ سال از نامگذاری روز سعدی در سال ۱۳۷۶ و ۲۸ سال از برگزاری نخستین یادروز او در سال ۱۳۷۷ میگذرد. روزی که به یمن خوبیها و زیباییهای اندیشه سعدی، چون شعر و نامش جهانگیر شد و هرساله همزمان با شیراز در دیگر شهرهای ایران و جهان نیز پاس داشته میشود.
کمالی در تشریح برنامههای امسال یادروز سعدی گفت: در نشست علمی امسال که با یاد دکتر اصغر دادبه سعدیپژوه و حافظپژوه نکتهسنج و تیزبین و همراه همیشگی مرکز سعدیشناسی برگزار خواهد شد، سعدیدوستان برخوان او خواهند نشست و سعدیپژوهانی چون دکتر محمد امیرجلالی با موضوع «سعدی و اصحاب قدرت، بحثی در مناعت طبع سعدی و سخنی در لزوم تصحیح دوباره قطعات او»، دکتر نصرالله امامی با موضوع «بوستان سعدی و ملاحظات متنشناختی آن»، استاد نایب شیرازی با موضوع «کریمخان زند و مرمت بنای سعدیه»، دکتر مجید اسکندری با موضوع «مشنوای دوست به غیر از تو»، دکتر فرح نیازکار با موضوع «وصال و فراق، دوگانه معنایی در غزل سعدی» و دکتر عباس هدایتیاصل با موضوع «یار بار افتاده…» سخنرانی خواهند کرد.
او افزود: گشایش ساختمان جدید مرکز سعدیشناسی در جوار آرامگاه سعدی با مساعدت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، گلباران آرامگاه سعدی و انتشار سی و دومین شمارۀ دوفصلنامۀ «سعدیشناسی» از دیگر برنامههای یادروز سعدی است.
مدیر مرکز سعدیشناسی در پایان ضمن تأکید بر ضرورت نوآوری و تنوع فرهنگی و هنری در یادروز سعدی و ساماندهی و استانداردسازی آرامگاه سعدی گفت: برگزاری پیوسته یادروز سعدی فرصت مغتنمی است که بتوان از یکسو داشتهها و کاستیهای این عرصه را در هر سال به قضاوت نشست و از سوی دیگر شعله سعدیپژوهی را پرفروغتر کرد تا در آیندهای نه چندان دور شاهد آفرینش آثار گرانسنگی در این عرصه باشیم.
نشستهای علمی یادروز سعدی در ساعت ۹ صبح روز سهشنبه اول اردیبهشتماه در تالار گلستان آرامگاه سعدی برگزار خواهد شد.