پویش ملی «بازی‌ران» در آستانه یک میلیونی شدن

پویش ملی «بازی‌ران» در آستانه یک میلیونی شدن
نزدیک به یک میلیون کاربر بازیکن جدید به مجموع کاربران بازی‌های حاضر در پویش ملی «بازی‌ران» اضافه شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، پویش «بازی‌ران» که با همراهی جمعی از بازی‌سازان و فعالان صنعت بازی کشور با توجه به شرایط سخت و ناگوار ناشی از جنگ، با هدف ایجاد آرامش و سرگرمی کودکان و خانواده‌ها از طریق سرگرم شدن با بازی‌های مناسب این روزها، از روزهای پایانی اسفند آغاز شده است، با جذب نزدیک به یک میلیون کاربر جدید همچنان ادامه دارد. 

تعداد بازی‌های حاضر در این پویش با همراهی و استقبال بازی‌سازان تا امروز به ۴۵ بازی رسیده است که تمامی این بازی‌ها از وب‌سایت بازیکو قابل مشاهده و دانلود است. 

بازی‌های حاضر در این پویش، طیف گسترده‌ای از موضوعات را شامل می‌شوند، از بازی‌های آموزشی و فکری گرفته تا بازی‌های ماجراجویانه و تفریحی. تمام بازی‌ها به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که برای رده‌های سنی مختلف مناسب باشند و تجربه‌ای لذت‌بخش و ایمن را برای کودکان در فضای این روزهای کشورمان فراهم کنند. 

تمامی بازی‌های ارائه شده در پویش ملی «بازی‌ران» دارای رده‌بندی سنی از سوی نظام رده‌بندی اسرا بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هستند و خانواده‌ها با اطمینان خاطر کامل می‌توانند آن‌ها را در اختیار فرزندان خود قرار دهند. 

پویش ملی «بازی‌ران» همزمان با روزهای آغازین جنگ تحمیلی سوم به صورت برخط کار خود را آغاز کرد و پس از پایان تعطیلات نوروز با همراهی مرکز تولید و نشر انقلاب اسلامی (متنا) به صورت میدانی نیز در برخی میادین شهر تهران و هفت هتل محل استقرار خانوارهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم در حال اجرا است.

