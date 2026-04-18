دستور مرمت فوری و علمی بناهای تاریخی آسیبدیده در «جنگ رمضان» توسط وزیر میراثفرهنگی ابلاغ شد
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر پیوند ناگسستنی هویت ملی و میراث تاریخی، از ابلاغ فوری آغاز عملیات مرمت آثار آسیبدیده خبر داد و تصریح کرد: بقای ایران و تداوم هویت تمدنی آن، مرهون خون شهدا و صیانت آگاهانه از میراثفرهنگی بهعنوان رکن قدرت نرم کشور است.
به گزارش ایلنا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امروز شنبه ۲۹ فروردینماه ۱۴۰۵ در نشستی بهمناسبت روز جهانی بناها و محوطههای تاریخی که با حضور استادکاران، مرمتگران و فعالان این حوزه برگزار شد، با تبیین نسبت «میراثفرهنگی» و «اقتدار ملی»، اظهار کرد: اگر امروز ایران در جغرافیای جهانی با عزت، اقتدار و هویت ایستاده است، این جایگاه مرهون خون شهدا و ریشههای عمیق تمدنی این سرزمین است.
وی با اشاره به ابعاد فراتر از یک منازعه نظامی در جنگ اخیر، افزود: دشمن با درکی تقلیلگرایانه از ایران، گمان میکرد میتواند با یک تکانه، موجودیتی تاریخی را متزلزل سازد، حال آنکه ایران، درختی کهنسال با ریشههایی عمیق در تاریخ و فرهنگ است و چنین ساختاری با ضربههای سطحی فرو نمیریزد.
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر دوگانه «قدرت سخت» و «قدرت نرم» در معادلات ملی، تصریح کرد: قدرت سخت در میدانهای نبرد متجلی میشود، اما آنچه ضامن پایداری و بازتولید هویت ملی است، قدرت نرم برآمده از فرهنگ، تاریخ و میراثفرهنگی است؛ سرمایهای که امروز بیش از هر زمان دیگر باید مورد صیانت و بازسازی قرار گیرد.
صالحیامیری با اشاره به خسارات واردشده به برخی آثار تاریخی در جریان تحولات اخیر، خاطرنشان کرد: هزاران ساختمان قابل بازسازیاند، اما یک بنای تاریخی، حامل روح، حافظه و هویت یک ملت است. آسیب به این آثار، جراحتی بر پیکره هویتی ایران است.
وی با اعلام دستور فوری برای آغاز عملیات مرمت، گفت: از همین تریبون، ابلاغ میکنم که مرمت آثار آسیبدیده در اولویت تخصیص منابع عمرانی سال جدید قرار گیرد. معاونت میراثفرهنگی مکلف است با تعیین اولویتها، روند بازسازی را بلافاصله آغاز کند و تخصیص اعتبارات نیز بر همین اساس صورت خواهد گرفت.
وزیر میراثفرهنگی در ادامه، بر ضرورت احیای نظام «استاد-شاگردی» در حوزه مرمت تاکید کرد و افزود: انتقال دانش و مهارتهای مرمتی، صرفا در چارچوبهای آکادمیک محقق نمیشود، بلکه نیازمند زیست عملی در کنار استادان این عرصه است. از اینرو، راهاندازی مراکز آموزش و کارگاههای مرمت در تمامی استانها، با محوریت اساتید پیشکسوت، یک ضرورت راهبردی است.
وی با بیان اینکه «اساتید مرمت، سرمایههای هویتی و غیرقابل جایگزین کشورند»، تصریح کرد: باید سازوکارهایی طراحی شود تا تجربههای انباشته این بزرگان به نسل جدید منتقل شود و نظام جذب نیروی انسانی نیز بهگونهای اصلاح شود که آموزشدیدگان مکتب استادان، از اولویت برخوردار باشند.
صالحیامیری همچنین از راهاندازی پویش ملی و بینالمللی مرمت آثار تاریخی خبر داد و گفت: برای بازسازی میراث آسیبدیده، نیازمند بسیج ظرفیتهای ملی و جهانی هستیم. در همین راستا، پویشهای مردمی و بینالمللی با محوریت جامعه علمی و نخبگانی راهاندازی خواهد شد تا مشارکت گستردهتری در این مسیر شکل گیرد.
وی در پایان با تاکید بر نقشآفرینی همهجانبه جامعه میراثی کشور، اظهار کرد: امروز، صیانت از میراثفرهنگی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت تمدنی است. باید تمامی بناهای آسیبدیده را به کارگاههای فعال مرمت تبدیل کنیم و در یک بازه زمانی مشخص، این سرمایههای هویتی را به شکلی شایسته به نسلهای آینده بسپاریم. ایران خواهد ماند و این تداوم، در گرو اراده ملی و پاسداشت میراث تاریخی آن است.