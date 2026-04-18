اعتراض مشترک ایران و روسیه به یونسکو در پی آسیب به میراث فرهنگی و مذهبی تهران در حملات موشکی

به گزارش ایلنا، بر اساس مستندات ارائه شده در این نامه، در پی حملات موشکی در صبحگاه اول آوریل ۲۰۲۶، منطقه مجاور «کلیسای جامع ارتدوکس سنت نیکلاس» در تهران هدف قرار گرفته است. این بنای تاریخی که توسط معمار برجسته روس، «نیکولای مارکوف» طراحی شده و در فهرست میراث ملی ایران به ثبت رسیده، دچار خسارات ساختاری جدی شده است.

در این نامه اشاره شده است که این حادثه در ایام مقدس «روزه بزرگ» و در آستانه عید پاک رخ داده است که اهمیت مذهبی این مکان را برای پیروان آن دوچندان می‌کند. شدت انفجارها منجر به شکستن گسترده شیشه‌ها و تخریب درهای این بنای مذهبی شده است. همچنین ساختمان مجاور کلیسا که به عنوان «خانه سالمندان روسیه» فعالیت می‌کند، دچار تخریب شدید، از جمله فرو ریختن بخشی از سقف شده است.

«احمد پاکتچی» و «رینات علاءالدینوف»، نمایندگان دائم ایران و روسیه، در این نامه مشترک تأکید کردند که هدف قرار دادن مناطق مجاور اماکن فرهنگی و زیرساخت‌های بشردوستانه غیرنظامی، نقض صریح حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به ویژه «کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه» است.

سفرای دو کشور با محکوم کردن اقدامات نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، هشدار دادند که این حملات هویت فرهنگی و صلح پایدار در منطقه را به خطر می‌اندازد.

در پایان این نامه، ایران و روسیه از مدیرکل یونسکو خواستند تا ضمن محکومیت رسمی این اقدامات، از تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از تخریب بیشتر اموال فرهنگی حمایت کرده و مانع از زوال میراث مذهبی و تاریخی منطقه شود.

انتهای پیام/