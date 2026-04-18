تقدیر رئیس شورای سیاستگذاری گفتوگوی ادیان ایران از مجلس العلمای اندونزی:
مواضع شما جلوهای از بیداری وجدانهای آگاه و نخبگان جهان اسلام است
حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور در پیامی از اندیشمندان گرانقدر مجلس العلمای اندونزی تقدیر کرد و گفت: مواضع شما جلوهای از بیداری وجدانهای آگاه و نخبگان جهان اسلام است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در این پیام آمده است:
بسمه تعالی
اندیشمندان گرانقدر مجلس العلمای اندونزی
سلام علیکم
به نیابت از ملت مقاوم ایران و به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی فرهنگی ج.ا.ایران و مسئول شورای سیاستگذاری ادیان، مراتب تقدیر و تشکر صمیمانه خود و همکارانم را از اعلام مواضع شجاعانه مجلس العلماء و حامیان بیانیه ی این مجلس در حمایت از ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار و رژیم صهیونی، اعلام میدارم.
بیتردید، این مواضع مسئولانه و انسانی، جلوهای از بیداری وجدانهای آگاه و تعهد نخبگان جهان اسلام، بهویژه در کشور دوست و برادر اندونزی، به شمار میرود.
اندیشمندان و متفکران گرانقدر ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران، حمایتهای صادقانه و شجاعانه شما را در دفاع از هویت اسلامی، فراموش نخواهند کرد و آن را سرمایهای ارزشمند در مسیر تقویت همبستگی امت اسلامی میدانند.
تحمیل جنگ به یک کشور مسلمان که در خط مقدم دفاع از آرمان فلسطین ایستاده، ضرورت توجه به وحدت امت اسلامی را بیش از پیش آشکار ساخته است.
بیتردید،جنگ تحمیلی به ایران اسلامی، افقهای تازهای از چالش های جهانی را پیش روی جهانیان، آشکار ساخته است. امروزه، پرسشهای بنیادینی در خصوص نظام حاکم جهانی، قوانین و مؤسسات مدعی حقوق بشر و نهادهای ناکارآمد بین المللی، شکل گرفته است. اینک جهان در جستجوی نظاماتی عادلانه تر و تمدنی کارآمدتر است که مبتنی بر عدالت، معنویت و عقلانیت است.
این شرایط ایجاب میکند که نخبگان علمی و دینی، با نگاهی آینده نگرانه، به بازبینی، بازتولید و تعمیق مفاهیم دینی و علمی از منظرهای گوناگون بپردازند و نسبت به تحولات جهانی و مطالبات بین المللی، پاسخهایی متقن و روزآمد ارائه نمایند. تولید نظریههای علمی و تمدنی بر اساس منبع وحیانی قرآن کریم ، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. بیشک، تقویت این مسیر میتواند زمینهساز شکلگیری نظمی انسانیتر و مبتنی بر ارزشهای اصیل اسلامی برای همه انسانها در سطح جهانی باشد.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی آمادگی کامل خود را برای فراهمسازی بسترهای گفتوگوی علمی، فکری و فرهنگی در حوزه این تحولات، میان اندیشمندان ایران، اندونزی و سایر کشورهای جهان اعلام مینماید.
والسلام علیکم و رحمة الله وبرکاته.
محمد مهدی ایمانی پور
رئیس شورای سیاستگذاری گفتوگوی ادیان ایران