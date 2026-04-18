مجید مجیدی در گفت‌وگو با رسانه هندی:

سکوت جهان در برابر بمباران مدارس ایران، ننگ بشریت است

سکوت جهان در برابر بمباران مدارس ایران، ننگ بشریت است
مجید مجیدی، کارگردان سینمای ایران، در گفت‌وگویی تفصیلی با یک روزنامه مطرح هندی، با محکومیت شدید حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران، از سکوت مرگبار سازمان‌های بین‌المللی در برابر «جنایت جنگی بمباران مدارس و بیمارستان‌ها» انتقاد کرد. کارگردان آثاری چون «بچه‌های آسمان» و «محمد رسول‌الله(ص)» با تأکید بر مقاومت تاریخی ملت ایران، تصریح کرد که فشارهای خارجی نه تنها به تسلیم مردم این سرزمین کهن منجر نخواهد شد، بلکه حماسه‌ای از جنس همبستگی ملی خلق کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مجید مجیدی کارگردان ایرانی  در این مصاحبه که هم‌زمان با ادامه تنش‌ها در منطقه صورت گرفت، به پرسش‌های صریح خبرنگار هندی درباره جنگ، مقاومت و جایگاه فرهنگ ایران پاسخ داد.

 

بمباران مدارس؛ زخمی بر پیکر وجدان جهانی

مجیدی در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به حملات یک‌ماهه اخیر به شهرهای ایران، ادعای مهاجمان مبنی بر هدف‌گیری صرفاً مراکز نظامی را «دروغی بزرگ» خواند. وی با یادآوری حادثه دلخراش حمله به مدرسه‌ای در شهر میناب گفت: «در تبلیغات خود ادعا می‌کنند که مراکز نظامی را بمباران می‌کنند، اما ما از همان روز نخست شاهد بودیم که مدرسه‌ای در شهر میناب بمباران شد و حدود ۱۶۸ کودک دبستانی جان خود را از دست دادند.»

این فیلمساز برجسته ایرانی با ابراز تأسف از عملکرد نهادهای مدعی حقوق بشر خاطرنشان کرد: «این اقدامات به‌روشنی مصداق جنایت جنگی است و متأسفانه سازمان‌های به‌اصطلاح حقوق بشری تاکنون واکنش جدی و مؤثری نشان نداده‌اند. تا این لحظه بیش از یکصد و پنجاه هزار واحد مسکونی بمباران شده و جامعه جهانی در سکوتی مرگبار فرو رفته است.»

 

انزوای دولت‌ها، نه ملت‌ها

مجیدی در پاسخ به سوالی درباره انزوای احتمالی ایران در عرصه بین‌المللی، مرز میان عملکرد دولت‌های تابع و افکار عمومی جهان را از یکدیگر جدا دانست. وی با اشاره به اعتراضات مردمی در کشورهای غربی علیه جنگ گفت: «بسیاری از حکومت‌ها تحت فشار آمریکا و اسرائیل ناچار به سکوت هستند، اما افکار عمومی جهان در کنار مردم ایران ایستاده‌اند. این روزها شاهد تظاهرات گسترده‌ای در اروپا، آسیا و حتی خود آمریکا هستیم که مردم در آن‌ها از ایران حمایت کرده و خواستار پایان جنگ هستند.»

 

ندای وظیفه برای روشنفکران جهان

کارگردان فیلم تحسین‌شده «آواز گنجشک‌ها» با اشاره به اینکه جنگ ایران جنگی نیابتی برای احقاق حق همه ملت‌های مظلوم است، از نخبگان و هنرمندان جهانی خواست تا سکوت خود را بشکنند. وی با نقد شعارهای دموکراسی‌خواهانه غرب اظهار داشت: «آمریکا و اسرائیل با شعارهای فریبنده‌ای چون دموکراسی، در پی چپاول ثروت‌های ملت‌ها و منابع نفت و گاز ایران هستند. وظیفه فرهیختگان جهان است که روشنگری کرده و از حقیقت دفاع کنند.»

مجیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حملات کور به زیرساخت‌های اقتصادی و مسکونی، نسبت به بروز یک فاجعه انسانی و موج گسترده مهاجرت هشدار داد. او با تأکید بر ضرورت اقدام عملی دولت‌ها فراتر از بیانیه‌های سیاسی تصریح کرد: «حمله به کودکان مدرسه میناب نباید به‌سادگی فراموش شود و عاملان آن باید در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شوند.» این هنرمند همچنین با اشاره به موانع ارسال دارو به ایران، کمک‌های بشردوستانه را بسیار محدود و ناکافی توصیف کرد.

 

ریشه در تاریخ؛ تسلیم در برابر فشار معنا ندارد

در پایان این مصاحبه، وقتی خبرنگار هندی از مجیدی درباره انگیزه‌اش برای ماندن و مقاومت در این شرایط سخت پرسید، وی با لحنی آمیخته به تعلق خاطر عمیق ملی پاسخ داد: «من خود را متعلق به ایران می‌دانم؛ سرزمینی با تاریخ و تمدنی چند هزار ساله. نمونه بارز آن فردوسی است که با شاهنامه، روح حماسی و هویت ایرانی را زنده نگاه داشت.»

مجیدی در پاسخ به این سوال که چرا قدرت‌های غربی نمی‌توانند ایران را درک کنند، با صراحت گفت: «ناآگاهی آنان سبب شده تصور کنند می‌توانند ایران را به‌سرعت تسلیم کنند، حال آنکه تاریخ نشان داده ایران هرگز در برابر فشارها تسلیم نشده است.»

او در پایان با لحنی امیدوارانه خاطرنشان کرد: «امیدوارم با وجود آتش‌بس موقت، مسائل از طریق دیپلماسی حل‌وفصل شود، هرچند بی‌اعتمادی نسبت به روند مذاکرات همچنان وجود دارد.»

