کارشناس ارشد روابط بینالملل در فیلیپین:
کوچههای ایران برای ایالات متحده بنبست است
مدرس و نویسنده نامدار فیلیپینی در اظهار نظر خود در قبال جنگ ایران و تقلای ترامپ برای مصادره این حمله نسبت به خاک جمهوری اسلامی گفت: ته این کوچه برای آمریکاییها بنبست است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، «رناتو کروز دِ کاسترو» استاد برجسته مطالعات بینالملل در دانشگاه دلاسال مانیل است که این روزها بهعنوان عضو هیئت علمی کالج دفاع ملی فیلیپین فعالیتهای رسانهای گستردهای دارد.وی مدرک دکترای خود را در رشته دولت و مطالعات بینالملل از دانشگاه کارولینای جنوبی دریافت کرده و در حوزههای امنیت بینالملل، سیاست خارجی و ژئوپلیتیک شرق آسیا چهرهای نامآشنا بشمار میآید.
د کاسترو، طی سالها فعالیت علمی و سوابق متعدد اجرایی بیش از یکصد مقاله تألیف کرده است و از برجستهترین کارشناسان فیلیپینی در حوزه ژئوپلیتیک و مطالعات امنیتی شناخته میشود. در ادامه، متن کامل تحلیلهای این تحلیلگر مسائل بینالملل در خصوص تحولات منطقهای و جهانی دایر بر جنگ تحمیلی به ایران از نظر میگذرد.
«در پی تشدید درگیری ایالات متحده و اسرائیل با ایران و کشیده شدن این نبرد به ششمین هفته، نگرانیها درباره پیامدهای جهانی آن همچنان رو به فزونی است. در شرایطی که آمریکا اولتیماتومهای شدیدی نسبت به مسئولین و سرمایههای ملی ایرانیها صادر کرده است و از زبان سردمداران و از جانب تریبون برخی رسانههای آمریکایی حتی مسئله استقرار نیروهای زمینی ایالات متحده پررنگتر از گذشته مطرح میشود اما حقیقت ماجرا این است که مقاومت اقشار مختلف اجتماعی در ایران و عدم تمایل تهران به عقبنشینی وضعیت فعلی را به یک بنبست سیاسی بزرگ برای کشورهای مهاجم تبدیل کرده است.
در تداوم پروژه این تجاوز لفاظیهای تند رئیسجمهور ایالات متحده نیز بیش از آن که نشاندهنده قدرت و قاطعیت او باشد، بازتابدهنده فشارهای فزاینده داخلی این کشور از قیمت فزاینده سوخت گرفته تا چالشهای ناشی از نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای در آمریکا حکایت دارد. واشنگتن اما بیاعتنا به این قاعده بزرگ که «آزموده را آزمودن خطاست» همچنان در کوچه پسکوچهها ایرانشهر در صدد توفق و توافق با ایرانیها است، حال این که طبق این سیاست زنگزده ره به جایی نخواهد برد. چرا که عدم تحقق این تهدیدهای تهی از سوی عالیترین مقام تصمیمگیرنده در ایالات متحده و تغییر لحن و تمدیدهای چند باره اخطارهای نخنما میتواند اعتبار دولت فعلی آمریکا را بیش از پیش تضعیف نموده و از این تشدید تنشها ایران بهعنوان ابزاری قدرتمند در مسیر تقویت حمایتهای سیاسی و حداکثری از جمهوری اسلامی بهرهبرداری کند.
علاوه بر این مخاطرات، با افزایش نفرات نظامی ایالات متحده در خاورمیانه، اعزام ناوهای هواپیمابر، تزاید نفرات در لشکر ۸۲ هوابرد و همچنین استقرار بالای جمعیت تفنگداران دریایی در منطقه عواقب یک جنگ فرسایشی طولانیمدت و آوار هزینههای یک ماجراجویی جدید را برای دولتمردان آمریکا بیشتر نمایان خواهد شد.
پیامدهای جنگ آمریکایی صدالبته محدود به مردم این کشور و محصور در یک جغرافیای مشخص آن نبوده و هماکنون پسآمد اقتصادی و تبعات بعضا سنگین این اقدام نظامی را مردم مناطقی از اقیانوس آرام، دریای چین جنوبی و حتی ساکنان جنوبشرقی آسیا در فیلیپین به وضوح تجربه میکنند.به سبب نیاز مبرم صنعت کشاورزی در فیلیپین به انواع محمولههای شیمیایی و واردات اقلام انرژی، امروز با چالش پیش آمده در آبهای سرزمینی ایران هزینههای گزاف مبنی بر کمبودها و مشکلات را آمریکا نمیدهد و فرد فرد ملتهای متضرر از روی استیصال آن را پرداخت میکنند.
با همه این عوارض حسب تفاهم تاریخی فیلیپین با ایالات متحده و بر اساس انعقاد پیمان “دفاع متقابل”، نه در شرایط فعلی که از سال ۱۹۵۱ میلادی تا به امروز این کشور آسیایی علیرغم حافظه تاریخی خود از چپاول استعمار امپریالیسم، طبق سنت قدیمی خود در قبال تمام درگیریهای خاورمیانه موضعی بیطرف و غیرخصمانه اتخاذ کرده است. استمرار بر این سیاست در حالی پافشاری میشود که چندین متحد ایالاتمتحده، از جمله کشورهای عضو ناتو همچون بریتانیا، فرانسه، آلمان، لهستان، ایتالیا و اسپانیا، با قاطعیت از مشارکت مستقیم در این درگیری خودداری نموده و تأکید دارند که تعهدات معاهدهای آنها شامل این مناقشه نمیشود»!