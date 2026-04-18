رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی:
دنیا روایتگر پیروزی بزرگ ایران است
حجتالاسلام والمسلمین ایمانیپور گفت: تمرکز روی آتش بس، بدون پرداختن به دستاوردهای بدست آمده ما را از روایت صحیح جنگ باز میدارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سرانجام پس از 40 روز دفاع مقدس در برابر آمریکا و دشمن صهیونیستی، کاخ سفید چارهای جز پذیرش مذاکره بر اساس شروط 10 گانه جمهوری اسلامی ایران پیدا نکرد و آتش بسی موقت با هدف مذاکره بر سر نقاط اختلافی منعقد شد. نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و ملت ایران در تحقق این پیروزی غیر قابل انکار و بسیار پررنگ بوده است.
در خصوص کلیت این آتش بس و روایتهایی که در سطح دنیا از آن صورت میگیرد، خبرگزاری تسنیم گفتوگویی با حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی انجام داده که مشروح آن را در ادامه میخوانید:
کلیت انعقاد آتش بس اخیر پس از 40 روز دفاع مقدس در برابر دشمنان آمریکایی و صهیونیستی را چگونه ارزیابی می کنید؟
در ابتدا به روان پاک و مطهر رهبر شهید و فقید انقلاب اسلامی و شهدای بزرگوار جنگ تحمیلی سوم، درود میفرستم و ثبات قدم در مسیر مقدس آنها را برای ملت ایران و جهان اسلام از خداوند متعال مسئلت مینمایم.
معمولاً در قبال هر پدیده مهمی که در جهان صورت میگیرد، نظیر جنگ، آتش بس یا صلح، نخبگان، سیاستمداران، اصحاب رسانه و افکار عمومی، فارغ از صحت و سقم روایتهایشان، دست به روایتگری میزنند. اما روایتگری منصفانه و واقعگرایانه از پدیدهها، به معنای چینش واقعیات در کنار یکدیگر و خلق یک تصویر روشن است. به بیان دیگر، آنچه حائز اهمیت است، نگاه منظومهای به وقایع میباشد. نگاه نقطهای، ما را از رسیدن به تحلیل درست، باز میدارد. این قاعده در خصوص آتش بس اخیر نیز صادق است. تأکید ما این است که تمرکز روی آتش بس، بدون پرداختن به دستاوردها و پیروزیهای بدست آمده تا به امروز، ما را از یک تحلیل و روایت صحیح باز خواهد داشت.
واقعیت جنگ تحمیلی 40 روزه که دشمنان ما را وادار به پذیرش گفتگو در چارچوب پیشنهادی ج.ا.ایران کرد، این است که ما در جنگ تحمیلی سوم تا همین جا هم پیروزیم. هرچند این پیروزی ناتمام است، ولی دستاوردهای آن غیر قابل انکار است. نخست اینکه دشمنان ملت در جریان جنگ تحمیلی سوم، به اذعان قریب به اتفاق تحلیلگران، به هیچ یک از اهداف خود نرسیدهاند و این به معنای شکست قاطع دشمن است. پیروزی بزرگ دیگر، بعثت مردم و انسجام ملی است که بیش از گذشته شکل گرفته و موجب تثبیت روز افزون نظام جمهوری اسلامی ایران گردیده است. نکته مهم دیگر این است که، رژیم جدید حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز، در حال تثبیت است. دستاوردی که ارزش آن را در بازدارندگی، معادل داشتن بمب اتم میدانند.
دستاور دیگر جنگ تحمیلی اخیر این است که پایگاههای دشمن در منطقه، که برای محاصره نظامی ایران با هزینههای گزاف شکل گرفته بود، هدف سختترین و مؤثرترین حملات موشکی ایران قرار گرفته است. برگ برنده دیگر این جنگ، بروز شکافها و اختلافات بیسابقهای در میان متحدان غربی آمریکا و ناتو، است. نهایتاً اینکه، امروز دنیا در حال پوست اندازی و تغییر نظام حاکم بر جهان است. صاحب نظران از شکلگیری یک قدرت جهانی جدید سخن میگویند. بیاعتمادی به آمریکا و رجوع به پیمانها و ائتلافهایی منهای آمریکا، حاصل این دگردیسی است. دسته دیگر از پیروزیها نیز با مشخص شدن بسیاری از لایههای پنهان و ابعاد مبهم رخدادهای جنگ، در آیندهای نزدی ، نزد افکار عمومی دنیا شکل خواهد گرفت. به عنوان مثال در حادثهای که برای جنگندههای آمریکایی در اصفهان رخ داد، حقایقی نهفته است که نشان دهنده معجزه الهی و تکرار حادثه طبس، برای دشمنان این مرز و بوم است.
اگر فضای عمومی و رسانهای غرب را رصد کنید. خواهید دید که حتی رسانههای محور اصلی و وابسته به جریانهای قدرت در آمریکا و رژیم صهیونیستی یکی پس از دیگری به ناکامی واشنگتن و تل آویو در نبرد با ایران اذعان میکنند. ما نباید دستاوردهای بزرگ خود در جنگ اخیر را نادیده انگاشته یا تقلیل دهیم. ایران و جبهه مقاومت پیروزی تاریخی و بزرگی را به دست آورده که دیگران نیز نسبت به آن باور دارند. آتش بس و رجوع به مذاکرهای که با پذیرش گفتگو بر اساس اصول پیشنهادی ایران صورت گرفته، حلقه دیگری از زنجیره پیروزی های این ملت است. نتیجه مذاکرات از دو حال خارج نیست. یا حقوق ملت تأمین میشود و یا مذاکرات شکست میخورد و بی اعتمادی به آمریکا و رژیم صهیونیستی را تشدید میکند و بهانه را از دست منتقدین میگیرد.
البته پر واضح است که باید مراقب نیرنگ و خدعه دشمن در مذاکرات باشیم. خوشبختانه تیم مذاکره کننده ایرانی بر تحقق خواستههای مقام معظم رهبری(دام عزه) و مردم شریف ایران کاملاً پایبندی دارند. از سوی دیگر، چنانچه نیروهای مسلح جان بر کف کشورمان تاکید کردهاند، دست ما همچنان بر روی ماشه است تا اگر دشمن بار دیگر به سرزمین ما تعدی کند، با شدت و قوت به سزای عملش برسد و مهمتر از همه، حضور مردمی در خیابانها و میادین شهرهاست که کماکان تا حصول به نتایج نهایی و احقاق حقوق حقه ملت، ادامه خواهد داشت و پشتیبان محکمی برای مذاکره کنندگان خواهد بود.
به نقش خاص ملت ایران در تحقق پیروزی اخیر اشاره کردید.این نقش آفرینی چگونه صورت گرفته و چگونه باید ادامه پیدا کند؟
اتفاق مهمی که بعد از شهادت رهبر شهیدمان شکل گرفت و از آن بعنوان " مبعوث شدن مردم" یاد میشود، بی شک از عنایات الهی و ضامن اصلی پیروزی در جنگ تحمیلی است. پیوند میان مردم و ولایت و حمایت همه جانبه آنان از نیروهای مسلح و نمایش پایبندی به نظام جمهوری اسلامی، از اصلیترین عوامل ناامیدی و شکست دشمنان در جنگ اخیر محسوب میشود. استناد رهبر معظم انقلاب اسلامی به واژه "رهبری مردم"، نشان دهنده همین حقیقت است. ملت ایران صرفاً در صحنه حضور نداشت، بلکه معادلات نبرد در برابر دشمنان را با تعهد و مطالبه خود هدایت و مدیریت کرد. باید بابت این نعمت بزرگ شاکر خداوند متعال بود. قطعا حضور ملت در این صحنه عظیم و سرنوشت ساز تا پیروزی نهایی بر دشمن ادامه خواهد داشت.
همانگونه که مجدداً در بیانیه رهبری معظم انقلاب به مناسب چهلمین روز شهادت امام و رهبر شهیدمان تاکید شده است. اجتماعات مردمی و حفظ انسجام و اتحاد ملی شکل گرفته و بی سابقه در کشورمان، از اهم واجبات است و تحقق حماسههای متعدد در برابر دشمنان در عرصه جنگ سخت و جنگ نرم منجمله صحنه مذاکرات را تضمین خواهد کرد. در شرایطی که دشمنان به پیروزی جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت در برابر خود اذعان میکنند، نباید از سوی هیچ جریانی شاهد مخدوش شدن روایت واقعی و مسلم پیروزی باشیم.
یکی از موضوعاتی که در جریان جنگ اخیر در ایران به اثبات رسید، رابطه امام و امت است. این ارتباط در دوران حیات با برکت حضرت امام خمینی(ره) و امام شهید (ره) نیز نماد و رمز پیروزی ما و پاشنه آشیل دشمنان ایران اسلامی بود و اکنون بار دیگر، شاهد تحقق کامل آن هستیم. این پیوند به اندازهای مستحکم است که دشمنان حتی قدرت تحلیل آن را نیز ندارند، چه رسد به آنکه در صدد از بین بردن آن برآیند.
با توجه به تمرکز سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر محیط برون مرزی و ارتباطات گستردهای که میان رایزنیهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با گروهها و نخبگان و مردم در جوامع گوناگون وجود دارد، تأثیر جنگ اخیر را بر روی افکار عمومی دنیا چگونه ارزیابی میکنید؟
این روزها رسانههای بیگانه، سخن از دست برتر ایران در جنگ روایتها میگویند. آنان با مقایسه کیفیت و کمیت تولیدات فرهنگی و هنری در جنگ سوم تحمیلی با گذشته، زبان به تحسین جوانان ایرانی و استعداد آنان در تبیین حقایق صحنه نبرد، میگشایند. بر اساس رصدهای دقیق و مستمری که در محیط پیرامونی (منطقهای) و فرامنطقهای و در جریان جنگ اخیر از سوی رزمندگان عرصه جنگ نرم و دیپلماسی فرهنگی صورت گرفته است، ما شاهد شکلگیری دو رخداد مهم در این خصوص هستیم. نخست اینکه روایتسازی دروغین دشمن در خصوص وجود شکافهای اجتماعی-نسلی در ایران و القای عدم انسجام در بین مردم که در جریان اغتشاشات اخیر شاهد آن بودیم، به صورتی کامل و روشن ابطال شد. رخداد مهم دیگر پس از جنگ تحمیلی و حضور گسترده مردم در عرصه دفاع از کیان ایران، توجه و تحسین افکار عمومی در منطقه و جهان از ایستادگی ملت است. امروز ملتهای منطقه و جهان، ایران را الگوی اتحاد و مقاومت جمعی در برابر دشمن قلمداد میکنند.
البته باید اضافه کنم که تبیینهای صورت گرفته در جریان جنگ نیز بسیار تأثیرگذار بوده است. پیامهایی که مسئولان کشورمان، خصوصاً رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به ملتهای منطقه در خصوص ماهیت و چرایی جنگ اخیر مطرح فرمودند، در شکلگیری نگاه ایجابی ملتها نسبت به ایران نقش به سزایی ایفا کرده است. بعنوان نمونه به کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان نگاه کنید. تجمعات بیسابقهای که در هر دو کشور در دفاع از ایران رخ داد، دستاورد بزرگی برای کشورمان در عرصه جهاد تبیین محسوب میشود.
این مسئله خود را در مواضع برخی چهرههای مخالف ایران در این کشورها بخوبی نشان داده است. به عنوان مثال "فیروز دیلنچی" یکی از چهرههای تجزیه طلب ضد ایرانی که دارای سوء سوابق زیادی در مخالفت با ایران در فضای رسانهای و مجازی جمهوری آذربایجان است، اذعان نموده است که ما (مخالفان ایران) خودمان از ایران یک دشمن درست کردهایم و در این خصوص دروغ های زیادی گفتهایم. این اظهارات بازتاب گستردهای در جمهوری آذربایجان داشته است.
همزادپنداری ملتهای دنیا با ایران در جریان بمباران فاجعه آمیز و ناجوانمردانه مدرسه شجره طیبه میناب نیز بسیار گسترده و مثال زدنی بود و این ابراز همدردیها و همبستگیهای گسترده کماکان ادامه دارد. گزارشها و اخبار مستمری که از سوی رایزنیهای فرهنگی کشورمان در خارج از کشور ارسال و بعضاً در رسانهها منتشر میشود، حاکی از همین مسئله است.
بدون شک یکی از ثمرات جنگ اخیر، تشدید اختلاف میان آمریکا و کشورهای غربی بر سر ادامه جنگ و حمایت از رژیم صهیونیستی بوده است. نظر جنابعالی در این خصوص چیست؟
دقیقاً همین طور است. اولاً ظهور چند پارگی در حامیان غربی آمریکا و رژیم صهیونیستی امری نمایان و رو به گسترش است. ثانیاً جریانات ضدجنگ هر روز حامیان بیشتری را جذب میکنند. نظرسنجیهایی که در آمریکا به صورت مستمر در خصوص جنگ با ایران صورت گرفته است، این موضوع را تایید میکند. حتی این جنگ در نگاه مردم آمریکا به صلاحیتهای ترامپ برای ریاست جمهوری و یا بر نگاه آنان نسبت به رژیم صهیونیستی نیز تأثیر گذاشته است. به عنوان مثال نظرسنجی جدید موسسه "پیو" نشان میدهد که اکنون 60 درصد از آمریکاییها نسبت به رژیم اشغالگر صهیونیستی دیدگاه منفی دارند. این عدد در سال 2022 میلادی 42 درصد بوده است.
همانگونه که مشاهده میکنیم، شکاف "دولت-ملت" در آمریکا بر سر رژیم صهیونیستی به صورت پیوسته افزایش پیدا کرده و در آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت. در خصوص کشورهای اروپایی نیز همین طور است.بی تردید روند "تنفر از صهیونیسم در جهان" در جریان جنگ 40 روزه اخیر، تقویت شده است. حمایت از رژیم صهیونیستی نه تنها دیگر در بین دولتهای غربی کم هزینه نیست، بلکه هزینههای راهبردی، اجتماعی و سیاسی گستردهای دارد.