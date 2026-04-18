اینفلوئنسر فیلیپینی:
در نبرد آمریکا و ایران، فریاد میزنیم که حامی ایران هستیم
لاپسکی اینفلوئنسر کاتولیک فعال در فیلیپین در پیام آخر خود به مخاطبان بالای خود نوشت: با سابقه نکبتبار آمریکا در استعمار و غارت ملتها بزک آزادیبخشی به ایالات متحده نمیآید!
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، «لاپسکی» وبلاگنویس و اینفلوئنسر کاتولیک مذهب فعال در فیلیپین است که با محوریت نشر پیامهای انگیزشی و همچنین، ترویج سبک زندگی ساده سالهاست بین مخاطبان مختلفی از کشورهای فیلیپین، اندونزی، ویتنام و تایوان محبوبیت بالایی کسب کرده و آثار تولیدی او اعم تصویری و مکتوب در سطح وسیعی بازنشر داده میشوند.
در آخرین متنی که این چهره فیلیپینی تحت تاثیر جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل در حمله به ایران با خیل دنبالکنندگان خود به اشتراک گذاشته، آمده است: «فراموش نکنیم که از سال ۱۸۹۹ تا ۱۹۰۲، زمانی که آمریکا فیلیپین را تحت استعمار خود قرار داد، بیش از یک میلیون فیلیپینی کشته شدند. آماری که شاید برای موتور کشتار آمریکایی عددی نباشد اما همین رقم ناقابل معادل انسانهای آزادهای بود که در زادگاه من جانشان در کنار خاک و اموالشان به تاراج مدعیان آزادی رفت».
لاپسکی در سکوت مرسوم کشورهای جنوبشرقی آسیا در پی اقدمات ددمنشانه آمریکا با طرح یک پرسش در شبکه اجتماعی خود ادامه میدهد: «خیلی ها به من میگویند عجله نکن. با فکر و تعمق پاسخ بده که اگر قرار باشد بین آمریکا و ایران یکی را انتخاب کنی، انتخاب تو چیست؟ واقعا برای جواب این سوال باید وقتمان بسوزد که فریاد بزنیم ما ایران را انتخاب میکنیم».
این بلاگر فیلیپینی که کمتر به مسائل سیاسی میپردازد اما در تکمیل این پست خود مینویسد: «میدانید چرا؟ خیلی ساده است. چون آمریکا در گذشتهای نه چندان دور به ما حمله کرد، کاری که ایران ابدا با ما نکرد. آمریکا ما را مستعمره خودش ساخت کرد، سیاست کثیفی که اما ایران هرگز سراغ آن نرفت. آمریکا ما را به بردگی کشاند، طرحی که ایران هرگز آن را در قبال هیچ ملتی نداشته و ندارد. آمریکا ما را سرکوب کرد، آمریکا ما را کشت، آمریکا هویت ما را گرفت و تاریخ ما را دگرگون ساخت، کارهایی که ایران اما هرگز آنها را در قبال ما نکرده است. این اظهارنظر من نیست بلکه حقیقت روشنی است که در تاریخ ثبت شده است».
وی میافزاید: «آیا میدانید زمانی که آمریکا ما را مستعمره کرد، چه تعداد از فیلیپینیها کشته شدند؟ بیش از یک میلیون نفر جان خود را در پی زیادیخواهیهای یک کشور نوظهور از دست دادند. افزون بر این، چه کسی است نداند پیش از کشتار گسترده، مردم ما مورد بردگی و ستم قرار گرفتند. به همین دلیل و با تکیه بر همین تجربه تاریخی مردم ما از کودکان امروز تا نیاکان دیروز رنج کشیدند و قهرمانانی را در آغوش خویش پرورش دادند که جای تسلیم و تعظیم در برابر استعمارگران آمریکایی بایستند و برای اعاده حیثیت خود مبارزه کنند».
لاپسکی تأکید میکند: «ناگفته نماند ما با شهروندان آمریکایی اختلافی نداریم، زیرا بسیاری از آنان سفت و سختتر از ما با تصمیمات رهبران نالایق خود تضاد دارند. مشکل اصلی ما با رهبران آمریکایی است. رهبرانی که تحت تأثیر سیاستهای خاص و منافع شخصی عمل میکنند.تاریخ گواه است که در دوران استعمار آمریکا، بیش از یک میلیون فیلیپینی جان خود را مظلومانه از دست دادند. برخی تلاش میکنند این واقعیت تلخ را به فراموشی بسپارند و آمریکا را به عنوان «آزادیبخش» معرفی کنند نه «استعمارگر»، اما این حقیقت قابل انکار نیست، زیرا حتی مورخان و تحلیلگران همسو با جریان غرب به این حقیقت اذعان داشته و دارند».