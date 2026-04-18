کشف شعر لورکا پس از ۹۳ سال
به گزارش ایلنا، نود و سه سال پس از آنکه فدریکو گارسیا لورکا، شاعر و نمایشنامهنویس مطرح اسپانیایی، شعری هشتخطی را در پشت یکی از دستنوشتههایش یادداشت کرد، این شعر ناشناخته کشف شد.
لورکا این شعر هشتخطی را در سال ۱۹۳۳ در حال کار بر روی مجموعه «دیوان تاماریت» که ادای احترامی به شاعران عرب زادگاهش گرانادا بود، نوشته و توسط خواننده فلامنکو و علاقهمند به آثار لورکا در پشت یکی از نسخههای این کتاب که آن را از یک عتیقهفروش آلمانی خریداری کرده بود، پیدا شده است.
این شعر توسط پپا مرلو، کارشناس آثار لورکا، تایید شده است و در کتابی که به زودی منتشر میشود، گنجانده خواهد شد.
به گزارش گاردین، این شعر کوتاه، که سه سال پیش از آنکه لورکا در روزهای اولیه جنگ داخلی اسپانیا به قتل برسد، سروده شده است، دغدغه همیشگی شاعر را نسبت به گذر زمان آشکار میکند.
فدریکو گارسیا لورکا که آثارش شامل «تصنیفهای کولی»، «شاعر در نیویورک»، «عروسی خونین»، «یرما»و «خانه برناردا آلبا» است، در آگوست ۱۹۳۶ توسط یک جوخه مرگ راستگرا تیرباران شد و شاید برجستهترین قربانی جنگ سهساله داخلی اسپانیا شد. جسد او هرگز پیدا نشد و گمان میرود در گوری کمعمق در پای یک دامنه کوه در نزدیکی گرانادا قرار دارد.
این شعر تازه کشفشده در کتابی منتشر خواهد شد که توسط پوددا و مرلو نوشته شده و «چیزهای آن سوی دیگر: منتشرنشدههای فدریکو گارسیا لورکا» نام دارد.