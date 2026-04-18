مسابقه ملی عکاسی «قابی برای وطن»

به گزارش ایلنا، به منظور ثبت حماسه تاریخی حضور وحدت آفرین ملت پر افتخار ایران در تکمیل حلقه دفاع ملی از میهن اسلامی در مقابل حملات وحشیانه آمریکایی صهیونی ، مسابقه عکاسی " قابی برای وطن" در سطح ملی برگزار می شود. دبیر مسابقه محمد مهدی تدین موغاری،رئیس هیات داوران پژمان دادخواه، هیات داوران:مریم حسینی، جواد پورسعید و حسین ساکی هستند.

مسابقه در محورهای زیر برگزار می شود.

محورهای مسابقه:

-ثبت جلوه های انسجام و وحدت ملی در شرایط جنگی کشور

- حضور باشکوه مردمی در خیابان ها و میادین اصلی شهرها

- حضور گسترده در راهپیمایی های وحدت بخش و تشییع باشکوه شهیدان سرافراز و پرافتخار وطن در جنگ رمضان

- ثبت برنامه های فرهنگی هنری در سطح پارک ها، فرهنگسراها، مراکز فرهنگی هنری که توسط نهادهای فرهنگی هنری و تشکل های خودجوش مردمی با موضوعات "جنگ رمضان" و روحیه شهامت، ایستادگی و وطن دوستی ملت پر افتخار ایران برگزار می شود.

نکاتی مهم در مورد ارسال عکس و شرکت در مسابقه:

- عکس ها باید متعلق به ارسال کننده باشد، به این معنی که اگر حین فرایند بررسی و داوری خلاف این امر مشخص شد عکس از دور مسابقه کنار گذاشته می‌شود.

ـ گستره جغرافیایی عکاسی تمام شهرها و روستاهای کشور عزیزمان است و هر موضوعی که حضور مردمی در جنگ رمضان را پوشش دهد مورد پذیرش خواهد بود.

- حتما همراه با ارسال عکس *نام، نام خانوادگی، نام پدر و شماره ملی و تلفن همراهِ* عکاس و اطلاعاتی در مورد موقعیت جغرافیایی عکس ارسال گردد.

- محدودیتی در ابزار عکاسی اعم از دوربین یا گوشی تلفن همراه وجود ندارد اما لازم است عکس *بدون فشرده سازی و بصورت فایل* ارسال گردد.

- هر عکاس می تواند حداکثر سه عکس یا یک مجموعه عکس شامل حداکثر ۱۰ عکس ارسال نماید.

- رعایت اصول عکاسی از جمله کادر بندی، تنظیم نور و رنگ و ... و همچنین مفهومی و روایت دار بودن عکس ها در داوری حاوی امتیاز خواهد بود.

️ تذکر:

با توجه به ملاحظات امنیتی پرهیز از عکاسی در سایر موضوعات و همچنین عکاسی بوسیله دوربین تلفن همراه توصیه می شود.

جوایز:

به منتخبین تندیس ، لوح تقدیر و جوایز نقدی تعلق خواهد گرفت.

نفر اول : صد میلیون ریال

نفر دوم : هشتاد میلیون ریال

نفر سوم : پنجاه میلیون ریال

ده نفر تقدیر: هر کدام بیست میلیون ریال

️مهلت ارسال آثار : تا ۳۱ اردیبهشت۱۴۰۵

دبیرخانه:

مرکز فرهنگی هنری دارالفنون

میدان انقلاب خ جمالزاده جنوبی، خ کلهر پلاک۴۲

تلفن:۴-۶۶۵۶۶۰۵۲

ارسال آثار از طریق پیام رسان بله از طریق شماره:

۰۹۹۱۹۶۰۸۵۹۰

