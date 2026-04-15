کاندیداهای دوازدهمین هفته هنر انقلاب معرفی شدند

به گزارش ایلنا، در آستانه برگزاری آیین اختتامیه دوازدهمین هفته هنر انقلاب که ۲۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد، اسامی کاندیداهای این دوره اعلام شد.

۱. محسن چاووشی

محسن چاووشی در سال گذشته که کشورمان درگیر دو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان بود، دو قطعه موسیقی «علاج» و «حسبی‌الله» را تولید کرد که موسیقی را به مفهوم وطن‌دوستی گره زد و واکنش‌های زیادی از سوی شنوندگان دریافت کرد. او در پرالتهاب‌ترین روزهای کشور، روحیه مقاومت را زنده نگه داشت و امید را در دل مردم تقویت کرد.

۲. سیدعلی میرفتاح

سیدعلی میرفتاح، نقاش، در نخستین روزهای پس از جنگ، یک جنبش داوطلبانه و شبانه را آغاز کرد. او تصاویر شهدای جنگ را بر دیوارهای تهران نقش زد و یاد آن‌ها را در قلب شهر جاودانه کرد. او در جنگ رمضان مانند جنگ ۱۲ روزه راوی قهرمانان ملت شده و این بار از رهبر شهید عزیز ملت تصویری ماندگار بر روی بوم ساخته است.

۳. مریم شعبانی

مریم شعبانی، کارگردان و نویسنده تئاتر «برای هانا» است که روایتی حماسی از زیستن در میانه جنگ را به تصویر می‌کشد و با مفهوم مقاومت گره خورده است. او در میانه آشوب‌های دی‌ماه، نمایش خود را به‌صورت رایگان اجرا کرد و در جریان جنگ تحمیلی رمضان نیز با نمایش «فرشته‌های میناب» روی صحنه بود.

۴. سیروس مقدم

سیروس مقدم، از هنرمندان باسابقه عرصه تصویر، در سالی که گذشت با مجموعه «پایتخت ۷» در ایام نوروز مهمان خانه‌های مردم بود و توانست رکوردهای قابل توجهی در میزان مخاطب و تماشا ثبت کند.

۵. محمد میرکیانی

محمد میرکیانی، نویسنده برجسته کشور، با کتاب «قصه ما مثل شد» توانست به تیراژ یک میلیون نسخه برسد و به یکی از پرمخاطب‌ترین آثار ادبیات کودک ایران تبدیل شود.

گفتنی‌ست، دوازدهمین دوره هفته هنر انقلاب به دلیل متقارن شدن با جنگ رمضان و حضور پر شور مردم در میادین اصلی پایتخت 27 فروردین ماه ساعت 20 در میدان ولیعصر برگزار خواهد شد.

