احمد نوری مدیرعامل و محمد ساسان عضو هیئت مدیره بهمن سبز شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی سوره، حمیدرضا جعفریان، رئیس سازمان سینمایی سوره ضمن قدردانی از زحمات هادی اسماعیلی، طی حکمی احمد نوری را به عنوان مدیرعامل موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز منصوب کرد.

در این حکم اهم مأموریت‌های مدیرعامل جدید مؤسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز به شرح ذیل اعلام شد:

ادامه سیاست مؤسسه در پخش‌های تخصصی، خدمات تبلیغات، سامانه فروش بلیط گیشه7 و امور سینمایی استان‌ها جهت افزایش ضریب اشغال و توسعه مخاطبین زنجیره سینماهای حوزه هنری، همراهی در پیاده‌سازی راهبرد تجمیع برنامه‌ها و اقدامات تولید و توزیع فیلم سینمایی در سازمان سینمایی سوره، کاهش هزینه‌های موسسه در شرایط کنونی اقتصادی و ارتقاء بهره‌وری در شبکه امور سینمایی استان‌ها، ایجاد سایر منابع درآمدی در جهت بهره‌وری و دوام پایدار اقتصادی مؤسسه در تکانه‌های افت مخاطب عمومی سینماهای کشور، سرمایه‌گذاری در تولیدات سینمایی سازمان از محل سود اقتصادی سالانه، هم‌افزایی با مراکز و نهادهای فرهنگی و هنری فعال جبهه انقلاب.

احمد نوری پیش از این به عنوان دستیار رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی فعالیت داشته و در فاصله سال‌های ١٣٩٩ تا ١۴٠٣ ریاست حوزه هنری استان اصفهان را برعهده داشته است. از جمله مناصب مدیریتی او می‌توان به حضور او در سازمان هنری رسانه‌ای اوج به عنوان مدیر منابع و توزیع و همچنین معاونت حوزه بین‌الملل این سازمان اشاره کرد. همچنین در کنار سایر فعالیت‌های فرهنگی و حضور در بنیاد فرهنگی اجتماعی خاتم الاوصیا(عج)، وی در فاصله سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ در هیئت مدیره باغ کتاب تهران حضور داشته است.

همچنین در راستای سیاست‌های تحولی سوره جهت تمرکز زنجیره تولید و توزیع فیلم سینمایی در موسسه بهمن سبز، همزمان با انتصاب مدیر عامل جدید، محمد ساسان مدیر مرکز تولیدات سینمایی سوره به عنوان عضو هیئت مدیره این موسسه منصوب شد. جزئیات مربوط به رویکردهای جدید سوره در اخبار تکمیلی اعلام خواهد شد.

پیش از این هادی اسماعیلی به مدت سه سال مدیرعامل بهمن سبز بود.

