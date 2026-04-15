اکران آنلاین مستند «اشغال جزایر» آغاز شد / روایتی مستند از حاکمیت ایران بر جزایر سهگانه
مستند پژوهشی «اشغال جزایر» بهکارگردانی داوود مرادیان با تمرکز بر اسناد تاریخی، به بررسی ادعاهای مطرحشده درباره جزایر سهگانه و واکاوی نقش قدرتهای استعماری در این مسئله میپردازد به اکران آنلاین رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی سازمان هنری رسانهای اوج، مستند پژوهشی «اشغال جزایر» بهکارگردانی داوود مرادیان با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر اسناد تاریخی، به بررسی نقشههای استعماری بریتانیا و رد ادعاهای مطرحشده از سوی امارات متحده عربی درباره مالکیت جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی میپردازد.
این مستند با واکاوی پیشینه ژئوپلیتیک منطقه و بهرهگیری از تصاویر کمتر دیدهشده از این جزایر، تلاش دارد روایتی مستدل از تثبیت حاکمیت ملی ایران و دفاع از تمامیت ارضی کشور ارائه دهد.
مستند «اشغال جزایر» پیشتر در نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت و چهلوچهارمین جشنواره فیلم فجر حضور داشته، اکنون اکران آنلاین خود را در پلتفرمهای فیلمنت، فیلیمو، آپرا، روبیکا و هاشور آغاز کرده است.
مستند «اشغال جزایر» محصول سازمان هنری رسانه ای اوج است که در خانه مستند تولید شده است