برنده جایزه «اندرسن» معرفی شد
«مایکل روزن»، نویسنده و شاعر انگلیسی کودکان به عنوان برنده جایزه ادبی «هانس کریستین اندرسن» معرفی شد.
«مایکل روزن»، شاعر و نویسندهای که برای نگارش کتابهایی همچون «ما به شکار خرس میرویم» و «کیک شکلاتی» شناخته میشود، به پاس یک عمر مشارکت در ادبیات کودک به عنوان برنده جایزه در بخش نویسندگی «هانس کریستین اندرسن» سال ۲۰۲۶ انتخاب شد.
«گاردین» نوشت، «روزن» چهارمین نویسنده بریتانیایی است که برنده این جایزه میشود.
«دفتر بینالمللی کتاب برای نسل جوان»(IBBY) که هر دو سال یکبار یک برنده را اعلام میکند در بیانیهای گفت: «روزن در سراسر آثار خود اعم از شعر، رمان و آثار غیرداستانی، کودکان را به ادبیات دعوت، به همدلی تشویق و فضا را برای بحث درباره تاریخ، خانواده، فقدان، هویت و جامعه فراهم میکند.»
در این دوره احمد اکبرپور، نویسنده ایرانی نامزد این جایزه بود که به فهرست پنج نامزد نهایی نیز راه یافت.
علاوه بر «مایکل روزن»، «کای گائو»، تصویرگر چینی به عنوان برنده جایزه «هانس کریستیان اندرسن» در بخش تصویرگری اعلام شد.
نکته این دوره از مراسم اعلام برندگان جایزه «هانس کریستین اندرسن» این بود که «روزن» به دلیل تغییرات قوانین پاسپورت پس از «برگزیت»، مراسم اعلام برگزیدگان در «بولونیا» را از دست داد.
این نویسنده به «ایندیپندنت» گفت: «این داستان پایان خوشی داشت، چراکه وقتی به خانه آمدم، یکی از اولین تماسهایی که گرفته شد، یک خانم ایتالیایی بود که به من گفت برنده جایزه هانس کریستین اندرسن شدهام.»
روزن از میان ۷۸ نامزد از ۴۴ کشور مختلف به عنوان برگزیده این جایزه انتخاب شد.