نشست مشترک روسای صنوف با هیات رئیسه و مدیرعامل خانه سینما؛
نگرانی صنوف سینمایی از وضعیت معیشت سینماگران و لزوم حمایت دولت از کسب و کارهای سینمایی
اولین جلسه مشترک روسای صنوف و دیدار نوروزی با هیات رئیسه و مدیرعامل خانه سینما برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، این دیدار با صحبتهای محمدمهدی عسگرپور رئیس هیئت رئیسه خانه سینما با تبریک سالنو و شرح مختصری از فعالیتهای خانهسینما در ۳ماه گذشته آغاز شد و در ادامه همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما ضمن تشریح برنامههای صورت گرفته برای حل مشکلات سینماگران، گفت: تقریبا ۳ روز پیش از شروع حملات به کشورمان در افطار مشترکی که با برخی اعضای دولت داشتیم پیگیر حل مشکل بیمه بیکاری و بازنشستگی و دیگر مسائل هنرمندان بودیم و قولهای همراهی نیز گرفته بودیم که متاسفانه با شروع جنگ، ناخواسته وقفهای در پیشبرد مسائل اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: البته پس از تغییر شرایط و طی پیگیریهای صورت گرفته با وزارت ارشاد تلاش کردیم برای هنرمندانی که دارای بیماریهای سخت و خاص بودند حمایتهای حداقلی بگیریم که تا حدودی موفق بودیم.
اسعدیان با اشاره به حمله اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران و نقش مهم هنرمندان در روحیه بخشی و حضور پررنگ در کنار مردم و جامعه، افزود: با همکاری خوب دوستان، ستاد همیاری خانه سینما را (با مسئولیت خانم آناهید آباد) تشکیل دادیم و با هماهنگی که با سازمان هلال احمر انجام شد از برخی مناطق آسیب دیده در سطح شهر بازدید و همچنین از زحمات امدادگران هلال احمر به نمایندگی از سینماگران و جامعه هنری تقدیر و تشکر کردیم.
اسعدیان بیان داشت: با تغییر برخی شرایط و لزوم توجه به کودکان به عنوان یکی از آسیب پذیرترین قشرها طی هماهنگی با خانه تاتر و خانه موسیقی قصد داریم برنامههای مختلف و متنوعی را با همکاری هم در قالب اجراهای موسیقی، نمایشهای عروسکی، نقاشی و... در تهران برگزار کنیم و سعی داریم در صورت امکان اجرای این برنامهها را به سایر شهرها نیز گسترش دهیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که ما در خانه سینما پیگیر آن هستیم؛ حل مشکلات هنرمندان و سینماگرانی است که با قطعی اینترنت، تخریب دفاتر و محل کار و منزل، بیکاری و ... مواجه شدهاند و در این راستا پیگیریهایی از هیات دولت، وزارت ارشاد، صندوق اعتباری هنر، شهرداری تهران و سایر ارگانهای مربوطه انجام دادهایم.
مدیرعامل خانه سینما با بیان اینکه بر اساس وظایف سیاسی اجتماعی و صنفی، این نهاد صنفی باید نقشه راه جدیدی طراحی کنیم و در ادامه گفت: در بخش وظایف اجتماعی فعالیتهایی مانند ستاد همیاری در دست انجام است و در بخش صنفی نیز مهمترین مساله مشکلات اقتصادی و وضعیت معیشتی سینماگران است.
وی ادامه داد: با بررسی های انجام شده و پیشنهاد صنوف درحال رایزنی و پیگیری هستیم تا پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی در سه ماهه ابتدایی سال جدید برای سینماگرانی که امکان پرداخت ندارند تسهیلاتی فراهم شود.
اسعدیان با اشاره به شرایط بد سینماها گفت: متاسفانه در شرایط بوجود آمده تولیدات فیلمهای سینمایی کاهش پیدا کرده است ، وضعیت اکران فیلمها نیز در سالنهای سینما خوب نیست و همین مساله باعث متضرر شدن صاحبان آثار به خصوص بخش خصوصی شده است. هرچند پلتفرمها تلاش کردند تا با فعالیت بیشتر، کمی وضعیت بازار را از نظر اقتصادی بهبود بخشند.
در ادامه محمدمهدی عسگرپور نیز گفت: یکی از مسائلی که طی این مدت صنوف پیگیر آن بودند، حل مشکل قطعی اینترنت برای کسب و کارهای سینمایی و در مرحله بعد برای هنرمندان بود و ما بر اساس این خواسته پیگیریهایی انجام دادیم.
وی ادامه داد: در گفتگوهای خود با مدیران و مسئولان ذی ربط اعلام کردیم قطع اینترنت علاوه بر مشکلات اجتماعی و فرهنگی به کسب و کارهای سینمایی به خصوص حرفههایی همچون لابراتوارها، فعالان حوزه پخش و اکران و پس تولید آسیب جدی وارد کرده است و این مساله باید رفع شود. البته مسئولان نیز کلیات این مساله را قبول داشتند اما آنها هم برای حل این مشکل ملاحظاتی داشتند.
عسگرپور با اشاره به اینکه در شرایط جنگی نمیتوان از بخش خصوصی انتظار داشت مانند شرایط عادی فعالیت کند، افزود: هر فیلمسازی که اثرش را در این مدت اکران کرده و هر سالنداری که چراغ سینما را روشن نگه داشته، کار بزرگی انجام داده است و دولت باید با برنامههایی همچون پرداخت یارانه و کمکهای مختلف از آنها حمایت کند و ما نیز بر اساس وظیفه خود پیگیری های لازم را انجام میدهیم.
در این دیدار که بیش از دو ساعت به طول انجامید، برخی از روسای صنوف خواستهها ، مشکلات و انتظارات خود و اعضاء صنوف را مطرح کردند.
ایجاد وحدت رویه، عدالت در تخصیص امکانات و حمایتها، پیگیری رفع قطعی اینترنت، پیگیری حل مشکلات حقوقی برخی سینماگران، پیگیری حل مشکل بیمه بیکاری و تکمیلی سینماگران، تشکیل کارگروه با هدف تولید آثار مرتبط با جنگ،ادامه اجرای برنامههای فرهنگی و آموزشی و نمایش فیلم در خانه سینما ... از جمله مواردی بود که روسای صنوف در این دیدار مطرح و خواستار پیگیری آنها شدند.