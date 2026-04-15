رفع تصرفهای غیرقانونی در حریم قلعه تاریخی اولتان استان اردبیل ادامه دارد
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل از رفع تصرف غیرقانونی در حریم قلعه تاریخی اولتان شهرستان پارس آباد خبر داد.
بهگزارش ایلنا به نقل از میراثآریا، سرهنگ ناصر شکری امروز چهارشنبه ۲۶ فروردین با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی مبنی بر انجام فعالیتهای غیرقانونی در محدوده حریم قلعه تاریخی اولتان در شهرستان پارس آباد، موضوع بلافاصله بررسی و ماموران یگان حفاظت در محل حاضر شدند.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: افرادی در این محدوده با غرس نهال و انجام اقدامات غیرمجاز قصد ایجاد تغییر و تصرف در محدوده قانونی قلعه تاریخی را داشتند.
او تاکید کرد: با هماهنگی مقام محترم قضایی و همکاری نیروهای مرزبانی و انتظامی، عملیات قلع و قمع نهالهای غرسشده و خلع ید تصرفات صورتگرفته انجام شد و حریم این اثر ارزشمند تاریخی به وضعیت قانونی و اولیه خود بازگشت.
سرهنگ شکری از اهالی استان اردبیل درخواست کرد هرگونه مشاهدات خود در مورد تعرض به میراثفرهنگی استان را به مراجع امنیتی و انتظامی اطلاع دهند و ادامه داد: هرگونه دخل و تصرف در حریم آثار تاریخی بدون اخذ مجوزهای قانونی با برخورد قاطع مواجه خواهد شد و حفاظت از میراث فرهنگی خط قرمز این یگان است.