به‌گزارش ایلنا به نقل از میراث‌آریا، سرهنگ ناصر شکری امروز چهارشنبه ۲۶ فروردین با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی مبنی بر انجام فعالیت‌های غیرقانونی در محدوده حریم قلعه تاریخی اولتان در شهرستان پارس آباد، موضوع بلافاصله بررسی و ماموران یگان حفاظت در محل حاضر شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: افرادی در این محدوده با غرس نهال و انجام اقدامات غیرمجاز قصد ایجاد تغییر و تصرف در محدوده قانونی قلعه تاریخی را داشتند.

او تاکید کرد: با هماهنگی مقام محترم قضایی و همکاری نیروهای مرزبانی و انتظامی، عملیات قلع و قمع نهال‌های غرس‌شده و خلع ید تصرفات صورت‌گرفته انجام شد و حریم این اثر ارزشمند تاریخی به وضعیت قانونی و اولیه خود بازگشت.

سرهنگ شکری از اهالی استان اردبیل درخواست کرد هرگونه مشاهدات خود در مورد تعرض به میراث‌فرهنگی استان را به مراجع امنیتی و انتظامی اطلاع دهند و ادامه داد: هرگونه دخل و تصرف در حریم آثار تاریخی بدون اخذ مجوزهای قانونی با برخورد قاطع مواجه خواهد شد و حفاظت از میراث فرهنگی خط قرمز این یگان است.

