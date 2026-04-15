خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روایتی دیگر از اتحاد شیطان، نتانیاهو و رئیس‌جمهور آمریکا
کد خبر : 1773518
لینک کوتاه کپی شد.

امروزه «میم» و «انیمیشن» به سلاح‌هایی قدرتمند در میدان نبرد روایت‌ها تبدیل شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در تازه‌ترین ابتکار عمل نمایشی، انیمیشنی کوتاه درباره ترامپ در فضای مجازی منتشر شده است.

این اثر همراه با ترانه انگلیسی، روایتی نمادین از نحوه مدیریت ترامپ بر آمریکا و رسیدن به زیاده‌خواهی‌های او را به تصویر می‌کشد. در این انیمیشن، شخصیت دونالد ترامپ در کنار بنیامین نتانیاهو و یک فیگور لِگویی همرا با شیطان دیده می‌شود. 

انتشار این انیمیشن‌ها نشان‌دهنده تحولی اساسی در جنگ رسانه‌ای قرن بیست و یکم است. در حالی که کاخ سفید نیز برای به تصویر کشیدن جنگ‌هایش از کلیپ‌های بازی‌های ویدیویی و فیلم‌های هالیوودی استفاده می‌کند، سازندگان انیمیشن در آمریکا و سراسر جهان با بهره‌گیری از ابزار هوش مصنوعی، سبک دوست‌داشتنی لِگو را در خدمت روایت‌های سیاسی و اعتراض به جنایات جنگی قرار داده‌اند. این آثار که با استقبال گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده، نشان می‌دهد که چگونه «میم» و «انیمیشن» به سلاح‌هایی قدرتمند در میدان نبرد روایت‌ها تبدیل شده‌اند.

حجم ویدیو: 30.82M | مدت زمان ویدیو: 00:03:11 دانلود ویدیو

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار