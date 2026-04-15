به گزارش خبرنگار ایلنا، در تازه‌ترین ابتکار عمل نمایشی، انیمیشنی کوتاه درباره ترامپ در فضای مجازی منتشر شده است.

این اثر همراه با ترانه انگلیسی، روایتی نمادین از نحوه مدیریت ترامپ بر آمریکا و رسیدن به زیاده‌خواهی‌های او را به تصویر می‌کشد. در این انیمیشن، شخصیت دونالد ترامپ در کنار بنیامین نتانیاهو و یک فیگور لِگویی همرا با شیطان دیده می‌شود.

انتشار این انیمیشن‌ها نشان‌دهنده تحولی اساسی در جنگ رسانه‌ای قرن بیست و یکم است. در حالی که کاخ سفید نیز برای به تصویر کشیدن جنگ‌هایش از کلیپ‌های بازی‌های ویدیویی و فیلم‌های هالیوودی استفاده می‌کند، سازندگان انیمیشن در آمریکا و سراسر جهان با بهره‌گیری از ابزار هوش مصنوعی، سبک دوست‌داشتنی لِگو را در خدمت روایت‌های سیاسی و اعتراض به جنایات جنگی قرار داده‌اند. این آثار که با استقبال گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده، نشان می‌دهد که چگونه «میم» و «انیمیشن» به سلاح‌هایی قدرتمند در میدان نبرد روایت‌ها تبدیل شده‌اند.

