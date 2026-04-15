وزیر میراثفرهنگی درگذشت پیشکسوت هتلداری ایران را تسلیت گفت
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با صدور پیامی، درگذشت استاد جعفر عطار، از چهرههای تأثیرگذار و پیشکسوتان برجسته صنعت هتلداری کشور را تسلیت گفت و نقش او را در ارتقای استانداردها و نهادینهسازی فرهنگ میزبانی در ایران، ماندگار و راهبردی توصیف کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در پیامی با ابراز تأسف و تأثر عمیق از درگذشت استاد جعفر عطار، این ضایعه را فقدانی سنگین برای جامعه گردشگری کشور دانست و بر جایگاه اثرگذار این پیشکسوت در مسیر حرفهایسازی صنعت هتلداری ایران تاکید کرد.
در این پیام آمده است: مرحوم عطار از جمله شخصیتهای مرجع و الهامبخش در عرصه هتلداری کشور بود که با سالها تلاش خستگیناپذیر، دانشافزایی مستمر، تربیت نیروی انسانی متخصص و پایبندی به اصول حرفهای، نقشی تعیینکننده در ارتقای کیفیت خدمات، استانداردسازی فرآیندها و تقویت بنیانهای دانشی این صنعت ایفا کرد. بیتردید، کارنامه پربار این چهره ماندگار، بخشی از سرمایه نمادین و راهبردی گردشگری ایران محسوب میشود که آثار آن در حافظه نهادی این حوزه ماندگار خواهد ماند.
صالحیامیری در پایان، ضمن ابراز همدردی با خانواده آن مرحوم و نیز جامعه هتلداری و فعالان گردشگری کشور، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.