در نشست فعالان گردشگری مطرح شد؛
اعتراض به عدم بازپرداخت پول بلیتهای کنسلی از سوی ایرلاینها و درخواست کمک فوری دولت برای نجات اشتغال
نشست مشترک فعالان گردشگری، مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و نمایندگان صنفی صنعت گردشگری روز گذشته با حضور آنلاین سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مسئولین وزارت میراث فرهنگی در انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی ایران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شرکتکنندگان در این نشست به تشدید بحران در دفاتر مسافرتی، خطر تعدیل گسترده نیروها، فشارهای مالیاتی و بیمهای و همچنین بلاتکلیفی بازپرداخت وجوه مسافران بابت سفرهای لغوشده در دوران جنگ از سوی ایرلاین ها هشدار دادند.
فعالان صنفی خواستار تدوین فوری بسته حمایتی دولت برای جلوگیری از فروپاشی بخشی از صنعت گردشگری کشور شدند.
دفاتر مسافرتی بین مطالبات مردم و بدهی ایرلاینها گرفتار شدهاند
یکی از مهمترین محورهای این نشست، اعتراض مالکین دفاتر مسافرتی کشور و حرمت الله رفیعی، رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران به عملکرد شرکتهای هواپیمایی در بازگرداندن وجوه بلیتهای لغو شده به دفاتر برای بازپرداخت به مردم بود.
به گفته حاضران، دفاتر خدمات مسافرتی بلیت پروازها را فروختهاند اما پس از لغو سفرها، ایرلاینها پولها را به دفاتر بازنمیگردانند و سازمان هواپیمایی کشوری نیز در بخشنامه اخیر خود مردم را دعوت به مراجعه به دفاتر خدمات مسافرتی برای دریافت پول خود کرده است اما نگفته که ایرلاین ها پول مردم را به دفاتر بازگرداندهاند که به آن ها مسترد شود.
فعالان گردشگری تأکید کردند: سازمان هواپیمایی کشوری در حالی چنین اقدامی کرده است که سازوکاری برای تسویه حساب ایرلاینها با دفاتر پیشبینی نشده است.
رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران و برخی دیگر از مالکین دفاتر مسافرتی در این نشست اعلام کردند: به دلیل رفتار ایرلاین ها و سازمان هواپیمایی کشوری، آژانسها در صف اول نارضایتی مردم قرار گرفتهاند، در حالی که منابع مالی در اختیار ایرلاینهاست و دفاتر عملاً نقدینگی لازم برای بازپرداخت پول مردم را تا زمانی که ایرلاین ها وجوه بلیت ها را مسترد نکنند، ندارند.
به گفته یکی از مدیران دفاتر مسافرتی در این نشست، ایرلاین ها بابت بلیت های فروخته شده از سوی دفاتر مسافرتی بیش از یکهزار میلیارد تومان بدهکار دفاتر مسافرتی هستند که این مبلغ پول مردم است و باید سریعتر به دفاتر مسترد شود تا در اختیار مردم قرار بگیرد. بنابراین اگر تعیین تکلیف فوری صورت نگیرد، بحران اعتماد به شبکه فروش گردشگری تشدید میشود.
هشدار درباره بیکاری گسترده؛ فقط چند روز برای بیمه فرصت مانده است
بخش دیگری از این نشست به خطر بیکاری کارکنان دفاتر خدمات مسافرتی اختصاص داشت و حاضران اعلام کردند بسیاری از دفاتر به دلیل نبود سفر و نداشتن فروش، توان پرداخت حقوق و حق بیمه کارکنان خود را از دست دادهاند. در حالیکه تنها چند روز برای تعیین تکلیف پرداخت حق بیمه کارکنان فرصت باقی است و باید فرصت ششماهه به دفاتر برای پرداخت حق بیمه داده شود.
به گفته فعالان صنفی، در صورت قطع بیمه کارکنان، بسیاری از نیروها ناچار به استفاده از بیمه بیکاری خواهند شد؛ موضوعی که در نهایت بار مالی بیشتری را بر دوش دولت خواهد گذاشت.
برخی حاضران پیشنهاد کردند دولت بهجای پرداخت بیمه بیکاری، کمکهای بلاعوض یا یارانه دستمزد به دفاتر پرداخت کند تا نیروی انسانی حفظ و از بیکاری گسترده جلوگیری شود.
رفیعی نیز گفت: اگر امروز از شاغلان حمایت نشود، چند ماه بعد باید هزینه بسیار بیشتری برای بیکاری و بازگشت دوباره کسبوکارها پرداخت شود.
خواب نما، رییس انجمن هتلداران کیش و فعال گردشگری نیز در این نشست اعلام کرد: در زمان کرونا برخی هتلها تا ۷۰ درصد اشغال داشتند، اما امسال حتی ۱۰ درصد ظرفیت هتلها پر نشد.
شرکتکنندگان همچنین تأکید کردند فضای ناشی از جنگ، تقاضای سفر را بهشدت کاهش داده و با هر خبر یا اظهار نظر تازه، موج جدیدی از لغو سفرها شکل میگیرد.
راهکارهای پیشنهادی فعالان گردشگری برای عبور از بحران
فعالان گردشگری و مدیران دفاتر خدمات مسافرتی در پایان نشست، مجموعهای از پیشنهادها را برای کاهش فشارهای موجود و جلوگیری از گسترش بحران در صنعت گردشگری مطرح کردند. مهمترین مطالبه آنان، ورود فوری دولت به موضوع حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی دفاتر مسافرتی بود.
شرکتکنندگان تأکید کردند دولت میتواند بهجای آنکه پس از بیکار شدن نیروها هزینه بیمه بیکاری پرداخت کند، از هماکنون با اختصاص کمکهای بلاعوض یا یارانه دستمزد به دفاتر خدمات مسافرتی، زمینه حفظ نیروهای شاغل را فراهم کند. به اعتقاد آنان، این روش هم هزینه کمتری برای دولت دارد و هم مانع از خروج نیروهای متخصص از صنعت گردشگری میشود.
یکی دیگر از پیشنهادهای مطرحشده، اعطای تسهیلات فوری، کمبهره و بدون بهره به فعالان گردشگری بود. حاضران در نشست تأکید کردند در شرایط فعلی بسیاری از دفاتر با بحران نقدینگی روبهرو هستند و بدون دسترسی به منابع مالی امکان ادامه فعالیت ندارند.
موضوع تعویق پرداخت حق بیمه کارکنان و بدهیهای مالیاتی نیز از دیگر مطالبات اصلی فعالان این حوزه بود. آنان خواستار آن شدند که دولت و سازمانهای مرتبط برای چند ماه تنفس بیمهای و مالیاتی در نظر بگیرند تا کسبوکارهای گردشگری بتوانند از شرایط فعلی عبور کنند.
شرکتکنندگان همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف فوری مطالبات دفاتر از شرکتهای هواپیمایی تأکید کردند و خواستار تدوین سازوکاری مشخص برای بازگشت وجوه بلیتهای لغوشده شدند؛ موضوعی که به گفته آنان اکنون به یکی از اصلیترین چالشهای دفاتر خدمات مسافرتی تبدیل شده است.
از دیگر پیشنهادهای مطرحشده، صدور بخشنامه مشترک میان وزارت میراث فرهنگی، سازمان هواپیمایی کشوری و دیگر دستگاههای مسئول برای مدیریت روند بازپرداخت پول مسافران بود. فعالان صنفی معتقدند این اقدام میتواند از تنش میان مردم و دفاتر خدمات مسافرتی جلوگیری کند.
در این نشست همچنین بر لزوم حمایت از دفاتر استیجاری و کنترل افزایش اجارهبها در شرایط بحرانی تأکید شد. به گفته فعالان گردشگری، بسیاری از دفاتر با افزایش سنگین اجاره مواجه شدهاند و ادامه این روند میتواند به تعطیلی گسترده واحدهای صنفی منجر شود.
در نهایت، حاضران خواستار تشکیل ستاد ویژه پشتیبانی بحران در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شدند؛ ستادی که بتواند با هماهنگی میان دستگاههای مختلف، تصمیمات فوری و مؤثر برای نجات صنعت گردشگری در دوران جنگ و پساجنگ اتخاذ کند.