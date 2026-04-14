به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور: نشست کانون‌های مساجد منتخب و فعال مناطق ۲۲گانه تهران در جنگ تحمیلی سوم روز دوشنبه ۲۴ فروردین ماه در سالن اجتماعات ساختمان شهید بهشتی ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور برگزار شد.

«مسیح لهراسبی» مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان تهران در این نشست طی سخنانی به ارایه گزارشی از فعالیت‌های این ستاد از تاریخ ۹ اسفند تا ۲۲ فروردین در سه بخش (کانون‌ها)، حوزه (رسانه و تولید محتوا) و همچنین بحث (تولیدات فرهنگی و هنری) پرداخت و از جمله با بیان اینکه ستاد کانون‌های مساجد استان تهران در طول جنگ رمضان جلسات هماهنگی بین مدیران کانونها برگزار کرد، افزود: این جلسات را با دستگاه‌های مختلف برگزار کردیم که شامل ۷۵ جلسه بود.

وی گفت: در مجموع تعداد ۱۴۸۰ کانون فرهنگی هنری در مساجد استان تهران فعالیت دارند که از این میان ۲۶۸ مورد روستایی هستند؛ هرکدام از این کانون‌ها در جنگ رمضان اقدامات و برنامه‌های متنوع و پررنگی داشتند که از این میان ۴۵۰ کانون حضور جدی داشتند و فعالیت‌های بسیاری را به ثمر رساندند؛ از جمله در اربعین قائت شهید امت تولیدات مختلف محتوایی و رسانه‌ای تولید کردند؛ همچنین در حوزه تولید خبر ۶۷۵ عنوان خبر کار کردیم و ۸۵ مورد انعکاس رسانه‌ای داشتیم. ؛ تولید ۷ سرود و اجرای ۹۳ سرود میدانی از دیگر اقدامات بود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان تهران افزود: همچنین برگزای کرسی «تلاوت نور» نیز از جمله دیگر اقدامات کانون‌های مساجد بود که از ابتدای جنگ رمضان تا به امروز حداقل ۵۵۰ جلسه برگزار شد که قطعا بیش از این موارد است؛ مساله دیگر اینکه تعداد ۱۷۷ کانون در مساجد استان تهران به لحاظ موقعیت استراتژیک یا قابلیت‌هایی نظیر دارا بودن آشپزخانه فعالیت‌های فراوانی را با همراهی اعضای کانونها اجرا کردند؛ همچنین کانون‌های استان تهران اقدام به برپایی ۷۹ موکب اختصاصی کردند.

لهراسبی افزود: اعضای کانون‌های مساجد استان تهران در تجمعات به ۳۸۷ مورد در جنگ رمضان رسید؛ اخبار این تجمعات و دیگر فعالیت‌ها توسط خبرگزاری شبستان و روابط عمومی ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد منعکس می‌شد؛ ۳ کلیپ نیز در صدا و سیما منعکس شد؛ همچنین پادکست «اخلاق خوبان» به همت کانون فرهنگی هنری مسجد الصادق (ع) تولید شد.

وی در ادامه به پویش (اول خانه شهدا) اشاره کرد و گفت: این پویش در راستای لبیک به منویات مقام معظم رهبری نسبت به دیدار با خانواده شهدا در روزهای نخستین سال راه‌اندازی شد که در این راستا ۵۶۵ محفل شهدایی در استان تهران داشتیم و با خانواده ۱۸ شهیدی که عضو کانون بودند دیدار کردیم.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان تهران تصریح کرد: ۷۰ جلسه تبیینی در مساجد و میادین اصلی برگزار کنیم؛ ۲۷۴ اثر شهدایی تولید کردیم که از آن میان ۴۵ مورد پادکست شهدایی و ۳۲ مورد نمایشگاه شهدایی بود؛ همچنین جلسات تبیینی شهدایی نیز ۶۳۵ مورد بود.

لهراسبی ادامه داد: درختکاری و کاشت نهال ذیل پویش «نهال امید در سایه‌سار مسجد)، اکرن فیلم در مساجد و ارتباط با سازمان اوج نیز از دیگر اتفاقاتی بود که درا ین ایام به همت بچه‌های مسجد استان تهران محق شد؛ ضمن اینکه در میدان ولیعصر (عج) و میدان فردوسی تهران نیز اجرای برنامه سرود داشتیم.

در ادامه مدیران کانون‌های مساجد شاخص از مناطق ۲۲گانه تهران به ارایه برنامه‌های مختلف خود در طول جنگ رمضان پرداختند.

حجت‌الاسلام فرح بخش، مدیر کانون فرهنگی هنری «شهر مثبت بی‌نهایت» اظهار کرد: ما برای جذب بچه‌ها با حمایت ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان تهران مقداری اسباب بازی تهیه کردیم؛ همچنین بسته‌های معیشتی تهیه کردیم؛ طی ۳۹ دوره کارت‌های شهروند به مبلغ دو میلیون تومان به نیازمندان اهدا کردیم البته واریز به حساب نیز در دو مرحله داشتیم؛ از جنبه صندوق قرض الحسنه نیز ۳۰ مورد وام پرداخت کردیم.

در ادامه حجت الاسلام «هادی فلاح» از مسجد و کانون فرهنگی هنری امام جعفر صادق (ع) منطقه ۲ تهران گفت: کانون ما از کانون‌های فعال محله است و از ابتدای جنگ به صورت میدانی فعالیت را آغاز کرد و هر شب در تجمعات حضور داشت، به صورت چرخشی در میادین محله در حرکت بودیم تا جایی که به سایر مردم در فلکه دوم صادقیه ملحق می‌شدیم.

وی برپایی موکب و اختصاص بخش ویژه کودکان و همچنین بخش مشاوره؛ پخش نزدیک به دو هزار استکان چای و پذیرایی از مردم، پخش بسته‌های میوه به مدت ۲۰ شب، حمایت و پشتیبانی از نیروهای امنیتی را از جمله دیگر اقدامات این کانون در جنگ رمضان برشمرد.

همچنین حجت الاسلام «مصطفی تجلی» امام جماعت و مدیر مسجد و کانون آل‌محمد (ص) اظهار کرد: اعضای مسجد و کانون در این شبها همواره در تجمعات حضور یافته و تا طراف فلکه دوم تهران و میدان الغدیر حضور داشتند؛ ما در این ایام چند تُن میوه پخش کردیم، موکب برپا کردیم و گروه‌های سرود ما در تجمعات چهارراه ولیعصر (عج) و میدان فردوسی اجرا داشتند.

حجت الاسلام رحیمی، امام جماعت و مدیر کانون مسجد امام حسین (ع) خیابان دولت اظهار کرد: بعد از شهادت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بحث خیابان گردی و تجمع را را در حد فاصل خیابان کلاهدوز و دوراهی قلهک تا پاسداران که مسیر طولانی بود با همراهی اهالی مسجد داشتیم؛ همچنین دو تشییع از پیکر شهدا را از محل مسجد تا حسینیه یزدی‌های قلهک داشتیم که وزیر فرهنگ نیز در این مراسم حضور داشتند.

در ادامه «مجید وفامهر» مدیر کانون فرهنگی هنری «فجر» از مسجد حضرت زینب (س) منطقه ۱۶ گفت: اعضای کانون در این ایام حضور فعالی در تجمعات داشتند اما مهم این است که بتوانیم این همدلی را در طول سال حفظ کنیم تا بسیاری از مشکلات محله و مناطق حل شود.

در ادامه زنگنه مدیر کانون فرهنگی هنری شهید چمران، از منطقه ۱۷ تهران اظهار کرد: در این ایام علاوه بر برپایی موکب تلاش کردیم رویکرد متفاوتی داشته باشیم، در واقع موکب فقط برای پذیرایی نبود بلکه موکب رفع اشکالات درسی بود، همچنین بخشی دیگ از موکب اختصاص به حوزه علمیه خواهران داشت که با استقبال فراوان مواجه شد؛ جلسه مفاهیم نیز برای اعضای بسیج برگزار کردیم و اجرای سرود از برنامه‌های اصلی ما بود.

در ادامه «سید احمد خوب‌رفتار شالکوهی» مدیر کانون فرهنگی هنری نبوت اظهار کرد: در این ایام همه مساجد محله ما فعالیت پر شوری داشتند اما در مورد کانون نبوت باید بگویم که میزبان دکتر «ژهرا بهروز آذر» معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بودیم که در تجمعات کانون ما هم حضور داشتند

همچنین مختارزاده، مدیر مسجد و کانون فرهنگی هنری سیدالشهدا (ع) منطقه یک تهران نیز از برگزاری پویش «قهرمان محله» ویژه مغازه داران خبر داد و گفت: این پویش برای تشویق مغازه دارانی بود که در جنگ رمضان در محله ماندند و به مردم خدمت کردند، ما یک پوستر و گل و یک هدیه کوچک برای قدردانی از آن‌ها تهیه کردیم.

