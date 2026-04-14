نمایشگاه کاریکاتور «جنگ تحمیلی سوم» در میدان ساعت تبریز برپا شد
نمایشگاه کاریکاتور با موضوع «جنگ تحمیلی سوم» با آثاری از هنرمندان تبریزی در میدان ساعت تبریز برپا شد.
به گزارش ایلنا، در نمایشگاه کاریکاتور با موضوع «جنگ تحمیلی سوم»، آثار منتخب کارتونیستها و هنرمندان حوزه کاریکاتور تلاش دارد زوایای کمتر دیدهشده جنگ تحمیلی سوم را به تصویر بکشد. زوایایی که گاه در هیاهوی رسانهای و روایتهای رسمی پنهان میماند.
براساس این گزارش؛ حضور هنر در متن جامعه، امکان گفتوگوی مستقیم با مردم و افزایش اثرگذاری پیامهای فرهنگی را فراهم میسازد و کاریکاتور هنری است که میتواند در کوتاهترین زمان، عمیقترین پیامها را منتقل کرده و ذهن مخاطب را به تأمل و پرسشگری وادارد.