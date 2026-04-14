نمایشگاه کاریکاتور «جنگ تحمیلی سوم» در میدان ساعت تبریز برپا شد

به گزارش ایلنا، در نمایشگاه کاریکاتور با موضوع «جنگ تحمیلی سوم»، آثار منتخب کارتونیست‌ها و هنرمندان حوزه کاریکاتور تلاش دارد زوایای کمتر دیده‌شده جنگ تحمیلی سوم را به تصویر بکشد. زوایایی که گاه در هیاهوی رسانه‌ای و روایت‌های رسمی پنهان می‌ماند.

براساس این گزارش؛ حضور هنر در متن جامعه، امکان گفت‌وگوی مستقیم با مردم و افزایش اثرگذاری پیام‌های فرهنگی را فراهم می‌سازد و کاریکاتور هنری است که می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان، عمیق‌ترین پیام‌ها را منتقل کرده و ذهن مخاطب را به تأمل و پرسشگری وادارد.

