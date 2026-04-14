به گزارش ایلنا، در آستانه عملیات تنبیهی «وعده صادق» علیه رژیم صهیونیستی، رهبر انقلاب در یکی از جلسات مرتبط، یک بیت شعر از غزلی که چندسال پیش با تلمیح از آیات قرآن مجید درباره رویارویی حضرت موسی علیه‌السلام با فرعون و ساحرانِ فرعونی سروده بودند، برای این عملیات خواندند:

تو را است معجزه در کف زِ ساحران مهراس

عصا بیفکن و از بیم اژدها مگریز

در پی انتشار این سروده، میلاد عرفان‌پور از شاعران جوان کشور با سرودن این غزل به استقبال شعر رهبر انقلاب رفته است.

ما را مباد، از دل طوفان گریختنننگ است از میانه‌ی میدان گریختن

از خط خون بخوان که نبوده‌ست رسم مااز پاسخ ندای شهیدان، گریختن

جانا تو جان بخواه! که معنای زندگی‌ستدل را بهانه کردن و از «جان» گریختن

اسفند روی آتش عشقیم و روشن استاز این بلا نمی‌شود آسان گریختن

کم سو شدیم در قفس شهرها، خوشاهمچون ستارگان به بیابان گریختن

یاایهالعزیز! گوارای جان ماستمحض رضای دوست به زندان گریختن

با اشک شوق، می‌گذریم از میان نیلفرعون مانده است و هراسان گریختن

ما در امان «انّ معی ربّیِ» توایماز فتنه‌ها خوش است به قرآن گریختن

