کمانچهنوازی حسام آرین در ویرانههای دانشگاه شهید بهشتی
حضور حسام آرین، خواننده و آهنگساز، در ویرانههای دانشگاه شهید بهشتی و نواختن کمانچه در آن فضا، عمیقاً نمادین و تأملبرانگیز است.
به گزارش ایلنا، حسام آرین، خواننده و آهنگساز، در ویرانههای دانشگاه شهید بهشتی حاضر شد و کمانچه به کمانچهنوازی پرداخت.
این حرکت که پس از حملات رژیم تروریست آمریکا و اسراییل به دانشگاههای کشور رقم خورد، روایتی هنری از دلِ ویرانی ارائه میدهد. در حالی که ویرانههای یک دانشگاه نماد تلاش برای نابودی علم و آیندهسازی در ایران است اما صدای کمانچه به مثابه فریاد ایستادگی و حافظه تاریخی این سرزمین عمل میکند.
این اقدام، تبدیل یک صحنه تخریب به تابلویی از مقاومت فرهنگی است. هنرمندی که در دلِ خاک و خون، سازِ امید مینوازد، قویترین پیام را به دشمن میدهد که روح این سرزمین نه با بمب که با نتهای موسیقی و اراده مردمانش زنده میماند.