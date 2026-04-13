همراهی ویژه «متنا» با بنیاد ملی بازیهای رایانهای در فاز میدانی پویش «بازیران»
در ادامه همراهی ویژه و استراتژیک مرکز نشر و دیجیتال انقلاب اسلامی (متنا) با صنعت بازی ایران، این مرکز در اجرای فاز میدانی پویش ملی «بازیران» همکاری دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، پیرو تفاهمنامه سال گذشته مرکز نشر و دیجیتال انقلاب اسلامی (متنا) و بنیاد با هدف پیشبرد همکاریهای مشترک در حوزههای مختلف صنعت بازی، این مرکز به پویش «بازیران» پیوست.
مرکز «متنا» که سال گذشته نیز در تامین و پشتیبانی فنی برگزاری رویداد «هفته بازی ایران؛ هفت خوان» نقش موثری را ایفا کرد، این روزها و همزمان با برگزاری پویش «بازیران» توسط بنیاد ملی بازیهای رایانهای وارد فاز میدانی برای مشارکت در این پویش شده است.
پویش ملی «بازیران» همزمان با جنگ رمضان با هدف کمک به آرامش روانی کودکان و دانشآموزان از طریق بازیهای ویدیویی ایرانی در بستر وب از طریق سایت بازیکو کار خود را آغاز کرد که بیش از ۴۵ بازی ویدویی محبوب ایرانی مانند گلمراد، کات آف، شاهین، عملیات انهدام، منچیکو، شاهین: وعده صادق، باغ مظفرخان، شادوپیا، جدول آنلاین و… در آن حضور دارند.
با پایان تعطیلات نوروز فاز میدانی این پویش در هتلهای محل اسکان خانوارهای آسیب دیده از جنگ رمضان و میادین منتخب شهر تهران مانند انقلاب، جمهوری و چهارراه ولیعصر (مقابل تئاتر شهر) با همراهی ویژه مرکز «متنا» در حال اجرا است.