روشنگرانه رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان درباره جنگ با ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در متن حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی آمده است:



«توئیت دکتر علی القره‌داغی در تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ یک پست معمولی نیست؛ ما در اینجا شاهد یک «شیفت روایتیِ قابل توجه» در ادبیات یکی از بانفوذترین چهره‌های فکری مستقر در قطر هستیم.



در بیانیه پیشین (۸ آوریل)، ایشان موضعی محافظه‌کارانه داشت و تجاوز آمریکا/اسرائیل را با آسیب به زیرساخت‌های کشورهای خلیج فارس هم‌وزن کرده بود. اما در این پست جدید، شاهد یک تغییر فاز جدی به نفع منافع راهبردی ایران هستیم.»



نکات قابل توجه:



۱. تغییر ماهیت جنگ از «ژئوپلیتیک» به «جنگ مذهبی» (صلیبی-صهیونیستی):قره‌داغی با استفاده از کلیدواژه «حرب دینیة» (جنگ مذهبی)، رسماً تلاش‌های رسانه‌ای غرب برای القای این درگیری به عنوان یک «بحران سیاسی و امنیتی» را خنثی کرده است. او با برجسته کردن نقش «پیت هگست» (وزیر دفاع آمریکا) و نامیدن او با عنوان «مسیحی متصهین» (مسیحی صهیونیست)، درگیری با ایران را دفاع از کل جهان اسلام در برابر یک هجوم ایدژولوژیک مذهبی تصویر می‌کند. این دقیقاً همان روایتی است که دیپلماسی عمومی ایران همواره به دنبال تبیین آن در میان مسلمانان و کشورهای اسلامی و عربی بوده است.



۲. ارجاع به منابع غربی برای اقناع افکار عمومی عربی:او برای اثبات ادعای خود به سراغ «الجزیره» نرفته، بلکه به گزارش «نیویورک تایمز» استناد کرده است تا به مخاطب عرب ثابت کند که نیات مذهبی و آخرالزمانی ترامپ و کابینه‌اش یک تئوری توطئه شرقی نیست، بلکه واقعیتی است که رسانه‌های خودشان نیز به آن اعتراف می‌کنند.



۳. پیوند زدن مقاله به پایگاه عربی 21: بازنشر مقاله از سایت عربی ۲۱ (که رسانه‌ای نزدیک به جریان اخوان‌المسلمین و مورد حمایت غیررسمی قطر است)، نشان‌دهنده هم‌سویی تدریجی اتاق‌فکرهای رسانه‌ای دوحه با گفتمان مقاومت در این مقطع خاص است.

