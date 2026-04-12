معاون فرهنگی وزارت فرهنگ:
تلاش ما ارائه خدمت بیوقفه و به دور از هیاهوی رسانهای است
به گزارش ایلنا از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر تلاش برای ارائه خدمت بیوقفه و به دور از هیاهوی رسانهای، گفت: حوزه خسارات، گزارشهای بهروزی تهیه شده تا با استفاده از ظرفیتهای دولتی و غیردولتی، روند جبران و بازسازی واحدهای آسیبدیده تسریع شود.
دومین جلسه شورای مدیران این معاونت در سال جدید با حضور محسن جوادی، معاون امور فرهنگی و مدیران این معاونت و با حضور نمایندگان صنفی صنعت چاپ، در محل اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران برگزار شد.
محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن تسلیت شهادت قائد امت و برخی هموطنان در جنگ، گفت: امیدواریم در سال جدید با همکاری و همافزایی بتوانیم مسائل مطرحشده را بهصورت موثر پیگیری و برطرف کنیم. البته اتحادیه چاپخانهداران تهران با رویکردی فنی و علمی، در این مدت اجازه نداد مشکلات مردم افزایش یابد و از این بابت قدردان شما هستیم.
جوادی با تاکید بر رویکرد معاونت امور فرهنگی در ایام جنگ رمضان گفت: تلاش ما ارائه خدمت بیوقفه و به دور از هیاهوی رسانهای بوده است تا در کنار اهالی فرهنگ و صنعت چاپ حضور موثر داشته باشیم. همچنین در حوزه خسارات، گزارشهای بهروزی تهیه شده تا با استفاده از ظرفیتهای دولتی و غیردولتی، روند جبران و بازسازی واحدهای آسیبدیده تسریع شود.
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ با اشاره به اقدامات حمایتی افزود: پیگیری تسهیلات دولتی، بررسی راهکارهای رفع تعهدات مالیاتی و هزینههای انرژی، و تامین مواد اولیه از طریق رایزنی با واحدهای پتروشیمی از جمله برنامههای در دست اقدام است. همچنین تلاش خواهیم کرد با اتخاذ تدابیر لازم، از شکلگیری بازارهای سوداگرانه جلوگیری کنیم. مطمئن باشید که اجازه جولان به سوداگران را نخواهیم داد.
وی ادامه داد: تجربه تسهیل واردات در حوزه کاغذ، میتواند در صنعت چاپ نیز مورد استفاده قرار گیرد تا روند تأمین مواد اولیه با سهولت بیشتری انجام شود. همچنین جلساتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار خواهد شد تا مسائل بهصورت دقیق و عملیاتی بررسی و رفع شود.
جوادی در پایان با تأکید بر تداوم همراهی با صنف چاپ گفت: ما خود را نهاد واسط میدانیم و معتقدیم با همدلی و همکاری میتوان از این شرایط عبور کرد. کار ما تازه آغاز شده و در این مسیر، لحظهای از تلاش دست نخواهیم کشید.
در ابتدای این نشست، بابک عابدین، رئیس اتحادیه چاپخانهداران تهران، ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای (قدس سره) و جمعی از هموطنان، گفت: امیدواریم کشور با رهبری حضرت آیتالله مجتبی حسینی خامنهای از این مرحله حساس عبور کند.
وی ادامه داد: سال جاری با شرایط دشواری برای مردم ایران آغاز شد، اما این روزها با همه سختیهایی که داشته به ما نشان داد که با همدلی و انسجام میتوان از سختترین شرایط نیز عبور کرد و توطئههای دشمن را خنثی ساخت.
عابدین با اشاره به عملکرد صنعت چاپ در ایام جنگ افزود: فعالان این حوزه در جنگ رمضان با تمام توان پای کار بودند و اجازه ندادند اختلالی در روند اقتصادی کشور ایجاد شود. همچنین با تشکیل ستاد بحران و انجام بازدیدهای میدانی از واحدهای آسیبدیده، تلاش کردیم روحیه و انگیزه را در میان فعالان این صنعت حفظ کنیم.
رئیس اتحادیه چاپخانهداران تهران با تاکید بر مسائل و چالشهای این حوزه گفت: انجام کار کارشناسی برای برآورد خسارات، حفظ زنجیره تامین مواد اولیه، مشکلات گمرکی، تخصیص ارز، نبود ثبات قیمتی و ضرورت استفاده از مسیرهای جایگزین واردات از جمله موضوعاتی است که نیازمند توجه و پیگیری جدی است.
پس از صحبتهای بابک عابدین، اعضای دیگری از صنف چاپ نیز به صحبت پرداختند و از مشکلات موجود برای معاون فرهنگی و مدیران این معاونت سخن گفتند و در پایان صحبتهای خود راهکارهایی نیز برای عبور از مشکلات ارائه دادند.
اختلال در صنعت چاپ میتوانست پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد
در ادامه این نشست، عباس زارع، مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: برنامهریزی شده بود در ایام سال نو میزبان فعالان این صنعت باشیم، اما با توجه به شرایط پیشآمده، این جلسه در میان صنف چاپ برگزار شد.
وی ادامه داد: با تدبیر و تلاش فعالان صنعت چاپ، در این مدت هیچ خللی در این حوزه ایجاد نشد و این دستاورد حاصل تلاش شبانهروزی شماست.
زارع با اشاره به اهمیت راهبردی صنعت چاپ افزود: این صنعت نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد و هرگونه اختلال در آن میتوانست پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد. شکلگیری سریع ساختارهای هماهنگ در صنف چاپ مثل تشکیل اتاق جنگ، از جمله اقدامات مؤثری بود که در این ایام شاهد آن بودیم.
در ادامه این جلسه، مدیران معاونت امور فرهنگی نیز گزارشی از عملکرد حوزههای تحت مدیریت خود در ایام جنگ رمضان ارائه کردند.
پس از پایان این نشست، معاون امور فرهنگی و مدیران این معاونت بازدیدی از شرکت تعاونی لیتوگرافان داشتند تا از نزدیک وضعیت واردات و عرضه زینک را بررسی کنند. در این دیدار غلامرضا شجاع، رئیس تعاونی و دیگر اعضای هیات مدیره، گزارشی از آخرین وضعیت بازار این حوزه را به معاون امور فرهنگی ارائه دادند.