خانه سینما پیگیر وضعیت سینماگران در شرایط جنگی است/ نهادهای مختلف برای حمایت از هنرمندان اقدام کنند

علی لقمانی، عضو هیئت رئیسه خانه سینما، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: مشکلی که امروز در حوزه معیشت و کار ایجاد شده یک مشکل عمومی است که تنها مربوط به سینما نمی‌شود، فعالان تئاتر، موسیقی و... هم گرفتار مشکلات بسیاری هستند و در سینما فعلاً با تعطیلی پروژه‌های تولید که بلافاصله پس از شروع جنگ اتفاق افتاد، وضعیت بدی را شاهد هستیم.

لقمانی خاطرنشان کرد: خانه سینما برای رسیدگی به وضعیت سینماگران در حال پیگیری است و از طریق صندوق اعتباری هنری و رایزنی‌هایی که با سازمان سینمایی دارد، در تلاش است که اقداماتی در این شرایط داشته باشد اما مسئله اصلی این است که در حال حاضر شرایط عمومی کشور مساعد نیست و افراد بسیاری خسارت دیده‌اند و منازلشان تخریب شده یا آسیب دیده که برخی سینماگران هم همین اتفاق برایشان رخ داده و ما در حال پیگیری رسیدگی به مشکلات آنها هستیم.

وی در ادامه تأکید کرد: اینکه کمک کلی به اهالی سینما شود، مسئله‌ای دشوار است و نیاز به پیگیری دارد. همه اقشار فعال در حوزه هنر از این جنگ آسیب دیده‌اند و خانه تئاتر، موسیقی و سینما به دنبال رفع مشکلات اهالی هنر هستند که از سوی مسئولان مربوطه قول‌هایی به ما داده شده که امیدواریم به مرحله اجرا برسند. من آمار مشخصی از تعداد افرادی که خانه‌هایشان در جنگ آسیب دیده یا تخریب شده، ندارم اما در جریان هستم که تعدادی از هنرمندان دچار این خسارت شده‌اند.

عضو هیئت رئیسه خانه سینما درباره وضعیت بیمه سینماگران در شرایط حاضر گفت: متأسفانه وضعیت بیمه تأمین اجتماعی سینماگران به دلایل قانونی هنوز به سرانجام مناسبی نرسیده است. جلساتی با تأمین اجتماعی داشتیم، همچنین با سازمان سینمایی و صندوق اعتباری هنر هم در جلساتی مشترک مسائل موجود در حوزه تأمین اجتماعی را مطرح کردیم که وعده‌هایی برای پیگیری مشکلات داده شد اما به سرانجام مشخصی نرسید.

وی افزود: افراد در مشاغل مختلف در شرایط حاضر می‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند و برای سینماگران هم استفاده از بیمه بیکاری واقعاً لازم است ولی با توجه به مشکلاتی که وجود دارد هنوز این بیمه اجرایی نشده و سینماگران نمی‌توانند از آن استفاده کنند. متأسفانه محدودیت‌هایی قانونی وجود دارد که فقط مربوط به امروز نمی‌شود و یک یا دو دهه است که خانه سینما برای رفع این معضل درگیر است و علاوه بر این اهالی سینما و هنر که تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند با کمترین حقوق بازنشسته می‌شوند. مشکلات بیمه واقعاً برای سینماگران معضل بزرگی است و صحبت‌ها و رایزنی‌هایی داشتیم که قرار است به مشکلات موجود رسیدگی شود؛ پیش از جنگ هم قرار بر این بود که برخی از این مشکلات حل شوند اما متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی با ما همراهی نکرد.

لقمانی درباره امکانات موجود برای حمایت از هنرمندان در شرایط حاضر، گفت: صندوق اعتباری هنر می‌تواند تا حدی از هنرمندان حمایت کند اما به هر حال صندوق اعتباری هنر بالای صدهزار عضو دارد و هر حمایت یا کمک اندکی هم صورت بگیرد مبلغ بسیار بالایی می‌شود که فکر می‌کنم در وضعیت حاضر این صندوق نمی‌تواند به تنهایی از پس آن بر بیاید و حمایت اندک هم پاسخگوی نیاز هنرمندان نیست.

وی افزود: به نظر من لازم است که برنامه‌ریزی دقیقی صورت بگیرد و ارگان‌های مختلف مثل سازمان تأمین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان سینمایی و... اقدام کنند. حتی وزارت ارشاد هم بودجه محدودی دارد و به تنهایی نمی‌تواند حمایت چندانی داشته باشد و لازم است که ارگان‌های مختلف برای حمایت اقدام کنند و وزارت ارشاد است که می‌تواند پیگیری کند و حمایت‌های لازم را جذب کند.

این مدیر فیلمبرداری سینما در ادامه گفت: هنرمندان و به ویژه سینماگران از اولین اقشاری هستند که از وقایعی چون جنگ آسیب حرفه‌ای و درآمدی می‌بینند. جنگ پدیده‌ای است که همه را درگیر می‌کند و برای همه معضل‌آفرین است اما بسیاری از مشاغل با وجود مشکلاتی که پدید آمده می‌توانند به حیات خود در شرایط جنگی ادامه دهند در حالیکه سینماگران به محض شروع جنگ با تعطیلی پروژه‌ها خانه‌نشین می‌شوند و درآمدشان به طور کامل متوقف می‌شود و در واقع درآمدش نه اینکه کاهش پیدا کند بلکه به طور کامل به صفر می‌رسد.

وی افزود: قطعاً نمی‌توان انتظار داشت که همه به اندازه‌ای که در شرایط عادی درآمد داشتند، از حمایت‌های مالی برخوردار شوند اما لازم است که حداقل حمایت‌هایی صورت بگیرد تا سینماگران و دیگر هنرمندان هم بتوانند از این دوران سخت عبور کنند. این مسئله نیازمند تصمیم دولت است که بودجه‌ای به آن اختصاص دهد.

لقمانی در پایان اظهار کرد: همه ما امیدواریم که این روزهای سخت به زودی به پایان برسد و کشور به آرامش برسد و مشکلات حل شود. امیدوارم پس از پایان جنگ همکاری لازم برای رفع مشکلات بیمه هنرمندان مثل موضوع بازنشستگی افراد با همراهی دستگاه‌های مربوطه صورت بگیرد. ما رایزنی‌هایی داشتیم اما تا امروز رسیدگی چندانی نشده و در حال حاضر می‌توان گفت که در وضعیت بلاتکلیفی هستیم.

