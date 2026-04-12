نغمه دانش آشتیانی مدیر روابط عمومی فیلم نت در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه یکی از پروژه های موفق این پلتفرم شبکه نمایش خانگی در سال 1404 «سینما آنلاین» بوده است، گفت: فیلم نت اکران آنلاین فیلم های سینمایی، مستند و کوتاه را ذیل عنوان «سینما آنلاین» از 2 سال پیش آغاز کرده و در این مدت موفق شده است ضمن در نظر گرفتن ژانر آثاری که پخش می کند، سلایق مختلفی را نیز پوشش دهد و همچنین مخاطب‌سازی کند.



وی افزود: شاید اینطور به نظر برسد که مخاطبان عمومی شبکه نمایش خانگی اقبالی به اکران آنلاین فیلم مستند و کوتاه ندارند ولی فیلم نت این ریسک را پذیرفت و با اکران آنلاین چندین فیلم مستند، به مرور این فضا را ایجاد کرد که هم مخاطبان خاص و حرفه ای سینمای مستند و هم مخاطبان همیشگی فیلم نت هم این فرصت را داشته باشند که فیلم های متفاوت از سینمای مستند را در سینما آنلاین تماشا کنند.



مدیر روابط عمومی فیلم نت در پاسخ به اینکه در حال حاضر چند فیلم در اکران آنلاین دارید، توضیح داد: موسی، آقای زالو، مستند صدام را بکش، لاک پشت، پیشمرگ و تابستانی که برف آمد در حال حاضر اکران هستند و دو فیلم قرمز یواش و برای یک زندگی معمولی برنامه آینده ما در اکران آنلاین هستند.



به گفته وی، همین لیست فیلم ها نشان می دهد که تنوع ژانر از تاریخی و مذهبی تا کمدی و درام اجتماعی برای پوشش همه سلایق در نظر گرفته شده است.



نغمه دانش آشتیانی همچنین در پایان خبر داد: به زودی بخش اکران آنلاین فیلم تئاترها در فیلم نت راه اندازی می شود که فرصت مناسبی برای نمایش فیلم تئاترها هم برای جامعه تئاتری و مخاطبان خاص فراهم می کند و هم امیدواریم به مرور بازار جدیدی از مخاطبان را ایجاد کند.

انتهای پیام/