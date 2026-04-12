به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، یکی از گروه های مهم کشور که در پی حوادث اخیر و حمله آمریکا و اسراییل به ایران آسیب روحی و جسمی دیدند ، کودکان هستند به همین دلیل ستاد همیاری خانه سینما در جلسه اخیر خود تصمیم گرفت نگاه ویژه ای به کودکان داشته باشد.

براین اساس ، ستاد همیاری خانه سینما با همکاری خانه تاتر، خانه موسیقی و خانه هنرمندان برنامه ها و رویدادهای مختلف و متنوع فرهنگی و هنری همچون اجرای موسیقی ، نمایش های عروسکی ، کارگاه های نقاشی و ... را برای کودکان اجرا می کند.

زمان و مکان برگزاری این رویدادها اطلاع رسانی می شود.

