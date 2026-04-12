اجرای برنامههای هنری برای کودکان آسیب دیده جنگ
ستاد همیاری خانه سینما قصد دارد با همکاری هنرمندان رشته های مختلف هنری به اجرای برنامه های متنوع بصورت میدانی برای کودکان آسیب دیده جنگ بپردازد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، یکی از گروه های مهم کشور که در پی حوادث اخیر و حمله آمریکا و اسراییل به ایران آسیب روحی و جسمی دیدند ، کودکان هستند به همین دلیل ستاد همیاری خانه سینما در جلسه اخیر خود تصمیم گرفت نگاه ویژه ای به کودکان داشته باشد.
براین اساس ، ستاد همیاری خانه سینما با همکاری خانه تاتر، خانه موسیقی و خانه هنرمندان برنامه ها و رویدادهای مختلف و متنوع فرهنگی و هنری همچون اجرای موسیقی ، نمایش های عروسکی ، کارگاه های نقاشی و ... را برای کودکان اجرا می کند.
زمان و مکان برگزاری این رویدادها اطلاع رسانی می شود.