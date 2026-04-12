پروژه چیدمان «چشمان میناب» در میدان تجریش/به یاد شهدای دانشآموز
میدان تجریش تهران شاهد اینستالیشن و چیدمان هنری «چشمان میناب» با هدف ادای احترام به ۱۶۰ دانشآموز شهید شهرستان میناب، است.
این پروژه هنری، به سفارش سازمان زیباسازی شهرداری تهران و همت مؤسسه هنری – رسانهای سوره امید و با هنرمندی رضا گلپایگانی اجرا شده است و تلاش دارد تا مظلومیت و بیگناهی کودکان شهید را از طریق هنر روایت کند.
چیدمان «چشمان میناب» با نمایش تصاویری بزرگ از چشمهای کودکان، به گونهای طراحی شده است که بازدیدکنندگان را به مکث و تفکر وامیدارد. هدف اصلی این اثر، برانگیختن حس همدلی و یادآوری معصومیت کودکانی است که قربانی حوادث تلخ شدهاند.
رضا گلپایگانی، هنرمند مسئول این پروژه، بیان کرده است که تمرکز بر چشم به عنوان پنجره روح، راهی برای بیان احساسات عمیق انسانی، بهویژه اندوه و بیدفاعی، بوده است.
این اینستالیشن محیطی، فراتر از یک اثر هنری صرف، به مثابه یک یادبود بصری عمل میکند و به دنبال ترویج فرهنگی است که در آن، هیچگاه این جنایت آمریکا و اسرائیل کودککش فراموش نشود.
«چشمان میناب» در میدان تجریش قابل بازدید است و انتظار میرود بازخوردهای متنوعی از سوی شهروندان دریافت کند.