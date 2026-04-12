دبیرانجمن شرکت های هواپیمایی در گفتگو با ایلنا:
30 هزار میلیارد تومان خسارت عدم النفع به شرکتهای هواپیمایی وارد شد
۷ فرودگاه ایران در جنگ تحمیلی علیه ایران هدف حمله دشمن تروریست قرار گرفت و این حملات به فرودگاههای ایران، در بخش زیرساختهای گردشگری و مسافری و باری بیش از زیرساخت های نظامی بوده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس برآوردهای صورت گرفته و براساس گزارش منتشر شده در روزنامه وال استریت ژورنال، پرتیراژترین روزنامه آمریکا، فرودگاههای مهرآباد تهران، فرودگاه تبریز، فرودگاه کاشان، فرودگاه ارومیه، فرودگاه خرمآباد، فرودگاههای بهرام و آزمایش در تهران طی جنگ رمضان بارها هدف حملات هوایی و بمباران ارتش تروریست آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفتند و علاوه بر آسیب به زیرساختها از قبیل باندها و برجهای مراقبت پرواز و آشیانهها و…، دهها هواپیمای مسافربری ایران که کاربرد گردشگری و مسافرتی داشتند نیز بطور کامل منهدم یا به دلیل اصابت ترکش و خسارتهای جانبی از چرخه پروازی خارج شدند.
سازمان هواپیمایی کشوری هنوز در حال جمعبندی خسارات وارد شده به فرودگاهها و هواپیماهای مستقر در آنها است. اما براساس برخی گزارشهای منتشر شده، تعداد هواپیماهای مسافربری آسیب دیده یا منهدم شده در طول جنگ رمضان بیش از هواپیماهای نظامی برآورد شده است.
در حالی که گزارشهای غیررسمی از انهدام کامل حدود ۲۰ فرورند هواپیمای مسافرتی در کشور و آسیب به ۴۰ فروند هواپیمای مسافربری دیگر که از زیرساختهای مهم صنعت گردشگری کشور محسوب میشوند، حکایت دارد.
براساس پیگیریهای ایلنا، تاکنون هواپیمایی ماهان بیشترین آسیب ناشی از انهدام هواپیماهای مسافرتی را متحمل و پس از این ایرلاین که به صدها مسیر پرواز مسافرتی در داخل و خارج از کشور خدماترسانی داشت، ایران ایر و هواپیمایی زاگرس نیز در فهرست بیشترین خسارت دیدگان ناشی از جنگ تحمیلی رمضان به ایران هستند.
۳۰ هزار میلیارد تومان خسارت عدم النفع شرکتهای هواپیمایی در نوروز
پیگیریهای ایلنا از برخی فعالان صنعت هوانوردی و دفاتر هواپیمایی کشور مشخص کرد که بیشترین موج حملات به هواپیماهای مسافربری ایران صورت گرفته است.
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی کشور در گفتوگو با ایلنا اعلام کرد: خسارتهای وارد شده شاملعدم النفع شرکتهای هواپیمایی با توجه به اینکه در تعطیلات نوروز قرار داشتیم و همچنین خسارات وارد شده به هواپیماها و پس از آن خساراتی است که به فرودگاههای کشور وارد شده است.
او با اعلام اینکه برآوردهای خسارات ناشی ازعدم النفع شرکتهای مسافرتی که برای جابه جایی مسافران نوروزی برنامهریزی کرده بودند، روزانه بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان است و اگر حتی وضعیت سفرهای نوروزی را هم حساب نکنیم خسارتهای وارد شده به دفاتر هواپیمایی کشور در مجموع طی ۴۰ روز جنگ تحمیلی علیه ایران حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
دبیر انجمنهای شرکتهای هواپیمایی با اعلام اینکه اینم عدد تنها شاملعدم انفع شرکتهای هواپیمایی برای از دست دادن مسافران نوروزی و بازماندن از پرواز است وگرنه با احتساب خسارات وارد شده به زنجیره شرکتهای خدماتی به شرکتهای هواپیمایی نظیر هلدینگدهندهها و تعمیرکنندگان و نگهداری هواپیماها میزان خسارت وارد شده به زیرساخت هوایی صنعت گردشگری کشور از محلعدم النفع این شرکتها بسیار بیشتر از این رقم است.
مقصود اسعدی سامانی اعلام کرد: ۱۴۰ فروند هواپیما برای جابهجایی مسافران در نوروز فراهم شده بود که روزانه بطور میانگین هر هواپیما قادر به انجام ۶ پرواز بود و در هر پرواز ۱۲۰ مسافر جابهجا میشدند که از دست رفتن این ظرفیت با توجه به قیمت بلیتهای پروازی خسارات زیادی به شرکتهای هواپیمایی و زنجیره تامین خدمات گردشگری در فروش بلیت و… وارد کرد.
جذب ۱۵ میلیون گردشگر و نیاز به ۵۰۰ فروند هواپیما
اردیبهشت ماه سال گذشته نیز مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران در نشست کمیسیون حمل و نقل این اتاق اعلام کرده بود که ۳۲۱ فروند هواپیمای مسافرتی در ایران وجود دارد که از این تعداد تنها ۱۶۲ فروند هواپیما فعال هستند که عمدتا فرسوده هستند.
محمد عیدیان گفته بود: براساس برنامه هفتم توسعه ایران باید تا پایان این برنامه ۱۵ میلیون گردشگر جذب کند در حالی که زیرساختهای هوایی برای جذب این تعداد گردشگر وجود ندارد و برای ایجاد تعادل در حملونقل هوایی و جابهجایی گردشگران به بیش از ۵۰۰ فروند هواپیما نیاز است.
اکنون با انهدام و خروج از چرخه پروازی هواپیماهای مسافرتی در جنگ تحمیلی رمضان علیه ایران، حدود ۶۰ هواپیمای مسافرتی کشور از بین رفته یا از چرخه پرواز خارج شده است و این موضوع آسیب بیشتری به صنعت گردشگری ایران و دفاتر خدمات مسافرت هوایی کشور که عمدتا در حوزه سفرهای هوایی فعالیت میکنند، وارد میشود.