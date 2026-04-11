«اهل ایران» روایتی از توان و قدرت تمدنی ماندگار به نام ایران است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با موج اول انتشار سریال «اهل ایران» در پلتفرم شیدا، محمدحسین مهدویان طراح و خالق این اثر یادداشتی را منتشر کرد.

متن یادداشت به شرح زیر است:

«بعد از حدود یک ماه کار مداوم در کنار یک گروه چهارصد نفری از برگزیدگان و حرفه‌ای‌های سینمای ایران بالاخره قصه‌ی «اهل ایران» را برای اهالی ایران به نمایش در می‌آوریم. کاش می‌شد تک تک رفقایم را نام ببرم. کارگردان‌ها، نویسنده‌ها، بازیگران عوامل فنی و اجرایی و همه‌ی کسانی که با حضور خالصانه و شجاعانه‌شان در روزهای پر از بیم اسفند گذشته این پروژه را عملی کردند. حیف که مجال اندک است و نام بردن از تک تک رفقای نازنینم مقدور نیست. قدردان همه‌‌شان هستم و به حضور در کنارشان مفتخرم. این مجموعه فقط یک سریال در میان انبوه محصولات نمایشی نیست. یک حرکت ملی و باشکوه است که در روزهای ابتدایی جنگ با حضور بچه‌های پای کار سینما شروع شد و حالا در مقابل نگاه شما مردم عزیز ایران است. حرکتی که با تماشای مجموعه توسط شما به تکامل می‌رسد. «اهل ایران» قصه مردمی است که زیر آتش و تهاجم زندگی را ارج می‌نهند. روایتی است از توان و قدرت تمدنی ماندگار به نام ایران در وانفسای بدطینتی دشمنی بدنام و تباه. «اهل ایران» را در کنار خانواده‌های خود تماشا کنید چرا که قصه‌ی خودتان است. قصه‌ی شما اهالی ایران.

سریال «اهلِ ایران» به تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری که در مرکز سریال سوره تولید شده و مهدی یزدانی‌خرم سرپرست نویسندگان آن است، دارای قصه‌هایی مختلف از جریان زندگی در بحبوحه آتش و جنگ است که نقطه‌ی اشتراکِ آن‌ها «ایرانی‌ماندن» است.

موج سریال «اهلِ ایران» هر هفته روزهای جمعه ساعت ٨ صبح منتشر خواهد شد.

