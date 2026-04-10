درخواست شاعر ایتالیایی:
آقای سفیر! اجازه دهید شما را به عنوان نماینده ملت مقاوم ایران در آغوش بگیرم
در مراسم چهلمین روز شهدا در سفارت ایران در رم، زاینز، فعال رسانهای ایتالیایی، با درخواست احساسی «اجازه دهید ملت مقاوم شما را در آغوش بگیرم» و پخش سمفونی خرمشهر، بازتاب گستردهای در فضای مجازی ایجاد کرد؛ کاربری نوشت: «این آغوش را از صدها مایل دورتر حس کردم.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت قائد شهید امت در سفارت جمهوری اسلامی ایران در رم برگزار شد.
در این مراسم که با استقبال جمعی از شخصیتهای فرهنگی و رسانهای ایتالیا همراه بود، بخشی از سمفونی خرمشهر به رهبری استاد انتظامی پخش شد که فضایی حماسی و معنوی به مراسم بخشید.
یکی از بخشهای قابل توجه این مراسم، حضور آقای زاینز، اینفلوئنسر، شاعر و فعال رسانهای ایتالیایی بود. وی پس از شعرخوانی در وصف مقاومت، خطاب به سفیر ایران گفت: «اجازه دهید از طرف مردم ایتالیا، شما و ملت مقاومتان را در آغوش بگیرم.»
ثبت تصویری از این اتفاق و نشر آن در فضای مجازی بازتاب گستردهای یافت و کاربران بسیاری از سراسر جهان از آن استقبال کردند.
یکی از کاربران در کامنتی نوشت: «آقای زاینز! من این آغوش را از صدها مایل دورتر هم حس کردم. از اینکه باعث شدی احساس کنم بخشی از این همبستگی هستم، ممنونم.»
این مراسم همچنان با استقبال حاضران و واکنشهای مثبت در شبکههای اجتماعی همراه است. نمادی از همدلی ملتها با مسیر مقاومت و ایستادگی مردم ایران.