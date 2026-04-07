بیانیه رییس شورای سیاستگذاری و هماهنگی گفتگوی ادیان ج. ا. ایران در محکومیت حمله رزیم صهیونی به کنیسه رفیع‌نیا در تهران
رییس شورای سیاستگذاری و هماهنگی گفتگوی ادیان ج. ا. ایران در محکومیت حمله رزیم صهیونی به کنیسه رفیع نیا در تهران بیانیه‌ای منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، متن بیانیه به شرح زیر است:

بامداد روز سه شنبه ۱۷فروردین ماه کنیسه رفیع نیا متعلق به هموطنان کلیمی ایران در حمله آمریکا و  رژیم صهیونی به تهران تخریب شد 
این کنیسه از کنیسه های قدیمی تهران با قدمتی بیش از ۷۰ سال و یکی از مکان های مذهبی و  عبادت متعلق به هموطنان کلیمی در ایران اسلامی بود.
اینجانب اقدام رژیم صهیونی و آمریکای جنایتکار، در حمله به مراکز و اماکن دینی و مذهبی از جمله کلیسای ارتدکس سنت نیکلای تهران، حسینیه اعظم زنجان و کنیسه قدیمی رفیع نیای  تهران را نه تنها اهانت به مقدسات پیروان ادیان مختلف و در تقابل با دین و دینداری بلکه جنایت علیه بشریت می دانم.  اینگونه اقدامات نشان ‌می دهد که صهیونیست ها، جماعتی تندرو و وابسته به یک جریان حزبی بوده که در پشت دین یهود پنهان شده اند و اعتقادی به آموزه های راستین ادیان ندارند .
بی شک تمامی پیروان ادیان، این رفتارهای نژادپرستانه که سبب حمله به مراکز و اماکن دینی و یا ایجاد محدودیت در انجام اعمال دینی پیروان ادیان شده را قویا محکوم کرده و خواستار محکومیت جهانی اینگونه اعمال ضد دینی رژیم اشغالگر صهیونیستی می باشند.
محمد مهدی ایمانی پور
رییس شورای سیاستگذاری و هماهنگی گفتگوی ادیان ج. ا. ایران

