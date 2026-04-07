در پی حمله دشمن و موج انفجار؛
منزل مسکونی مرحوم علی سلیمانی و سهیلا جوادی تخریب شد
به گزارش ایلنا، سهیلا جوادی، طراح چهرهپرداز، بازیگر تئاتر و سینما و همسر زندهیاد علی سلیمانی بازیگر تئاتر و سینما، در پی وقوع انفجار و تخریب منزل مسکونیاش، توسط دشمن صهیونیستی-آمریکایی، جزئیات بیشتری از این حادثه را روایت کرد.
«ساعت ۳ بامداد روز سهشنبه هجدهم فروردین، با صدای انفجار شدیدی از خواب بیدار شدم. شدت صدا به حدی بود که در لحظه اول متوجه ابعاد حادثه نشدم، اما خیلی زود مشخص شد که انفجار در حوالی خیابان ملک-فریمان در کنیسه یهودیان رخ داده و موج آن به ساختمان ما نیز رسیده است.»
«در زمان وقوع حادثه تنها در خانه حضور داشتم و خوشبختانه به شکل معجزهآسایی آسیبی ندیدم. واقعاً اگر شرایط کمی متفاوت بود، ممکن بود این حادثه به شکل دیگری رقم بخورد.»
«طبیعتاً علاوه بر خسارات مادی، از دست رفتن برخی وسایل شخصی و یادگاریها برایم بسیار تلخ است. بخشی از یادگارهای مربوط به مرحوم علی سلیمانی هنوز سالم مانده است.»