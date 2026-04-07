یادمان رهبر شهید، پیام مقاومت و امید از رادیو
در آستانه چهلمین روز شهادت حضرت آیتالله خامنهای، معاون صدا از تدارک ویژهبرنامههای متعدد رادیویی برای این مناسبت خبر داد و گفت: رادیو در این روزها با برنامههای خاص سعی دارد تا یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی را زنده نگهدارد و به نسلهای جدید کشورمان، پیام مقاومت و امید را منتقل کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، احمد پهلوانیان، معاون صدا تصریح کرد: ما در معاونت صدا با تمام توان و با همکاری تمام شبکههای رادیویی، ویژهبرنامههایی متنوع و اثرگذار تدارک دیدهایم که همگان را با شخصیت و اندیشههای امام خامنهای، رهبر شهید انقلاب آشنا کند، زیرا ایشان در تاریخ انقلاب و مقاومت نقش محوری داشتند.
معاون صدا با تاکید بر اینکه این ویژهبرنامهها در قالب شیوههای نوین و شنیدنی برای تمامی مخاطبان رادیویی تولید و پخش خواهد شد، افزود: ما در برنامههای رادیو به شخصیت امام خامنهای (ره) در قالب و ساختارهای متنوع رادیویی نگاه ویژهای داریم. در این برنامهها، علاوه بر استفاده از روایتهای شخصی و مصاحبه با همراهان نزدیک ایشان، از تحلیلهای کارشناسان و برنامههای ویژه مانند مستند، گفتگوهای زنده و گزارشهای مردمی بهره خواهیم برد تا ابعاد مختلف شخصیت ایشان را برای مخاطبان روشن کنیم.
پهلوانیان همچنین اعلام کرد: تمامی شبکههای رادیویی در این ایام، با پخش ویژهبرنامههای متنوع، به تبیین ابعاد مختلف زندگی و شخصیت امام خامنهای پرداخته و یاد او را در دلهای مردم زنده نگه خواهند داشت. برنامههای رادیویی به گونهای طراحی شدهاند که هم برای کسانی که با امام خامنهای (ره) در دوران زندگیاش آشنا بودند، و هم برای جوانان، مفید و آموزنده باشد.
وی افزود: ما قصد داریم با استفاده از روایتهای شخصی، مصاحبه با همراهان نزدیک امام خامنهای و تحلیلهای کارشناسان، مخاطبان را به عمق شخصیت ایشان و جایگاه تاریخیشان در انقلاب اسلامی و دفاع از آرمانهای انقلاب آشنا کنیم. علاوه بر این، در این ویژهبرنامهها به بررسی استراتژیهای رهبری امام خامنهای در مواجهه با تهدیدات و چالشهای داخلی و خارجی نیز پرداخته خواهد شد.
پهلوانیان در پایان تأکید کرد: رادیو به عنوان یک رسانه مردمی و تأثیرگذار، همواره نقش ویژهای در انتقال پیامهای انقلاب و مقاومتی که امام خامنهای در طول زندگیاش مطرح کردند، داشته است. ما تلاش میکنیم تا با برنامههای جذاب و متنوع، پیام ایشان را زنده نگه داریم و همگان را به ادامه مسیر ایشان در حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی و استقلال کشور دعوت کنیم.