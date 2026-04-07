دیوارنگاره جمهوری با طرحی از شکست هواگردهای آمریکا
دیوارنگاره جمهوری با طرحی از روایت شکست هواگردهای آمریکایی با شعار «دوباره خدا، دوباره طبس» رونمایی شد.
به گزارش ایلنا، دیوارنگاره «جمهوری» واقع در تقاطع خیابان جمهوری و ولیعصر (عج) با طرحی از صحنه باشکوه سقوط هواگردهای متجاوز آمریکایی در اصفهان که با نگاه هنرمندانه و صریح ترسیم شده است، رونمایی شد.
این دیوارنگاره، بزرگترین دیوارنگاره ایران به طول ۶۳.۵ و ارتفاع ۱۴ متر، بر بلندای دیوار یکی از ساختمانهای شهر قد برافراشته است.
این اثر هنری با همت مشترک «حوزه هنری انقلاب اسلامی» و «شهرداری منطقه ۱۱ تهران» به ثمر رسیده، توسط دانیال فرخ هنرمند نامآشنا طراحی شده و با شعار «دوباره خدا، دوباره طبس» مزین شده است.