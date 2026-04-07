دیوارنگاره جمهوری با طرحی از شکست هواگردهای آمریکا

به گزارش ایلنا، دیوارنگاره «جمهوری» واقع در تقاطع خیابان جمهوری و ولی‌عصر (عج) با طرحی از صحنه‌ باشکوه سقوط هواگردهای متجاوز آمریکایی در اصفهان که با نگاه هنرمندانه و صریح ترسیم شده است، رونمایی شد.

این دیوارنگاره، بزرگترین دیوارنگاره ایران به طول ۶۳.۵ و ارتفاع ۱۴ متر، بر بلندای دیوار یکی از ساختمان‌های شهر قد برافراشته است.

این اثر هنری با همت مشترک «حوزه هنری انقلاب اسلامی» و «شهرداری منطقه ۱۱ تهران» به ثمر رسیده، توسط دانیال فرخ هنرمند نام‌آشنا طراحی شده و با شعار «دوباره خدا، دوباره طبس» مزین شده است.

