پیام همبستگی پژوهشگر پاکستانی با مردم ایران
اشراق علی، پژوهشگر پاکستانی و عضو جامعه علمی دانشگاه ژجیانگ (Zhejiang University – 浙江大学) در هانگژو چین، همبستگی خود را با مردم ایران و جامعه دانشگاهی ایران اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،
وی در این پیام با ابراز همدردی و نگرانی نسبت به شرایط دشوار این روزها، برای اساتید، پژوهشگران و دانشجویان ایرانی که در چنین شرایطی به فعالیتهای علمی و آموزشی خود ادامه میدهند آرزوی سلامتی و آرامش کرد.
اشراق علی همچنین ضمن تأکید بر احترام جامعه علمی بینالمللی به تلاشها و پایداری دانشگاهیان ایرانی، ابراز امیدواری کرد که بهزودی صلح، ثبات و روزهای آرامتر برای مردم ایران فرا برسد.