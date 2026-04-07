پیام‌ همبستگی پژوهشگر پاکستانی با مردم ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، اشراق علی، پژوهشگر پاکستانی و عضو جامعه علمی دانشگاه ژجیانگ (Zhejiang University – 浙江大学) در هانگژو چین، در پیامی خطاب به دانشگاه ادیان و مذاهب، همبستگی خود را با مردم ایران و جامعه دانشگاهی ایران اعلام کرد.

وی در این پیام با ابراز همدردی و نگرانی نسبت به شرایط دشوار این روزها، برای اساتید، پژوهشگران و دانشجویان ایرانی که در چنین شرایطی به فعالیت‌های علمی و آموزشی خود ادامه می‌دهند آرزوی سلامتی و آرامش کرد.

اشراق علی همچنین ضمن تأکید بر احترام جامعه علمی بین‌المللی به تلاش‌ها و پایداری دانشگاهیان ایرانی، ابراز امیدواری کرد که به‌زودی صلح، ثبات و روزهای آرام‌تر برای مردم ایران فرا برسد.

انتهای پیام/