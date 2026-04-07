به گزارش ایلنا، محمد حمیدی‌مقدم در حاشیه آیین «برای ایران می‌آییم» دوشنبه شب ۱۷ فروردین در باغ فردوس، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما مانند جنگ ۱۲ روزه از ابتدای کار از طرف مرکز گسترش و همچنین مستندسازهایی که به شکل داوطلبانه به میدان آمدند، در حال تهیه پروژه‌هایی مرتبط با جنگ تحمیلی سوم هستیم. ما از مستندسازها حمایت و دریافت مجوزهای آن‌ها را تسهیل کردیم، به این شکل ثبت سندی این واقعه بزرگ را در چند پروژه انجام دادیم. می‌توان گفت مرکز گسترش در ساخت هشت پروژه دخیل است و همچنین با ۱۵ فیلم‌ساز با توجه به موضوعات و محتوا همکاری می‌کنیم، در حدود ۳۰ پروژه در حوزه‌های مختلف جنگ تحمیلی سوم در حال اجرا است.



مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی درباره پروژه‌هایی که این مرکز درباره جنگ ۱۲ روزه انجام داده است، توضیح داد: در این موضوع ۲۲ پروژه مربوط به مرکز گسترش بود که در سینما حقیقت به نمایش درآمد و در پلتفرم‌ها به نمایش گذاشته شده است و بعد آن‌ها را در تلویزیون نمایش می‌دهیم.



او با تاکید بر احساس مسئولیت مستندسازها درباره همه حوزه‌های جنگ گفت: درباره مدرسه میناب که یکی از بزرگترین جنایات جنگی بود دو تا سه پروژه توسط فیلمسازهای زن و مرد انجام می‌شود. مجموعه سندهای رژیم صهیونیستی برای بخش‌های مختلف جمع‌آوری می‌شود و درباره حمله به مراکز غیرنظامی و کشته‌هایی که میان شهروندان، زنان و کوکان اتفاق افتاده است، مستندهایی تولید می‌شود.



وی ادامه داد: یکی دیگر از پروژه‌های مهم در اصفهان و تهران، مساله آسیب به میراث فرهنگی است که آن هم توسط فیلم‌سازان شاخص انجام می‌شود. مساله مهم این است که مستندسازان خود وارد میدان شدند و ما از آنها حمایت می‌کنیم تا سندی از این روزهای شکوهمند مقاومت و پایداری را برای آیندگان بسازیم.



حمیدی‌مقدم با بیان اینکه احساس مسئولیت برای ثبت مستندهایی از جنگ تحمیلی سوم، رفته رفته بیش‌تر می‌شود، ادامه داد: این احساس مسئولیت و وظیفه‌شناسی نسبت به کشور وطن و مردم هر روز بیشتر می‌شود و روزانه با درخواست تقاضا برای ساخت فیلم و دریافت مجوز مواجه هستم. و فکر می‌کنم این بیشتر هم خواهدشد.



به گفته او، فیلم‌سازان جوان بخش پرشور این کار هستند و همچنین از فیلمسازان پیشکسوت توقع وجود دارد تا آنها هم بتوانند با فضای مخاطب و تاثیرگذرای که در سینمای مستند دارند این لحظه بزرگ تاریخی را ثبت کنند. دغدغه ما این است که این ضربه، خراش و آسیبی را که به کشور وارد شده است، در اسناد تاریخی ثبت و به دنیا نمایش دهیم. فیلم‌های مستند می‌تواند زبان این کشور درباره جنگ تحمیلی سوم باشند. فعلا باید این وقایع را ثبت کنیم و این مستندها باید به مردم حس امید مقاومت و پایداری بدهند تا این لحظات را پشت‌سر بگذاریم.



او با تاکید بر اینکه این روزها هیچ فیلم‌سازی به فکر جشنواره حقیقت نیست، افزود: اگر بتوانیم مانند سال‌های قبل باشیم می‌دانم که فیلم‌های هنری خوبی ساخته خواهد شد و می‌دانم که فیلمسازهای مستند هم به جشنواره فکر نمی‌کنند بلکه هر کاری می‌توانند برای جامعه انجام می‌دهند؛ اما امیدوارم روزی بتوانیم این امکان را فراهم کنیم و آثار را نمایش دهیم و درباره آنها قضاوت خواهدشد.

