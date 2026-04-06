انیمیشن ژاپنیها برای مردم لرستان
یک انیمه کوتاه ژاپنی از گورستانی که مردم لرستان برای آمریکاییها درست کردند، در فضای مجازی منتشر شده است. این انیمیش شکارچیان ایران نام دارد که بیانگر مقاومت مردم لرستان دربرابر ارتش تروریست آمریکا و سرنگون کردن پرندههای آمریکاییست.
به گزارش ایلنا، انیمیشن کوتاه ژاپنی «شکارچیان ایران» که این روزها در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود، تصویری از مقاومت مردمی در استان لرستان در برابر حملات نظامی اخیر آمریکا را به تصویر کشیده است.
این اثر که به نظر میرسد توسط یک هنرمند یا استودیوی مستقل ژاپنی ساخته شده، بر ماجرای مقابله ساکنان محلی با نیروهای متجاوز و سرنگونی پرندههای آمریکایی متمرکز است. فضای کلی انیمه که حال و هوایی حماسی دارد، به جایگاه «مقاومت در برابر تجاوز» به عنوان یک ارزش جهانی اشاره دارد.
بخش قابل توجهی از این انیمیشن به ساخت «گورستان» برای نظامیان آمریکایی در دل طبیعت لرستان اختصاص دارد. روایت انیمه نشان میدهد که چگونه مردم عادی که معمولا از آنها با عنوان «غیرنظامی» یاد میشود، در مقابل اشغالگران صفآرایی کرده و آنها را غافلگیر میکنند.
ساخت چنین اثری توسط یک هنرمند ژاپنی در این بازه زمانی، از چند جهت حائز اهمیت است:
نگاه بیرونی: ناظری بیطرف، داستان مقاومت را نه از زبان نیروهای نظامی، که از زاویهای انسانی و بومی روایت کرده است.
شکست روایت رسانهای: برخلاف پوشش خبری غرب که معمولا بر «تسلیحات پیشرفته» تمرکز دارد، این انیمه بر «اراده مردم» تاکید میکند.
فرهنگ مشترک: ژاپن به عنوان کشوری که تجربه تلخ جنگ را دارد، از زاویه هنری خود به این درگیری نگاه کرده است.
«شکارچیان ایران» اگرچه یک اثر کوتاه است، اما تلاش میکند روایتی از قدرت نرم مقاومت در برابر تجاوز را به نمایش بگذارد؛ روایتی که در آن، زمین، مردم و ایمان، قویترین سلاحها در برابر فناوری پیشرفته نظامی معرفی میشوند.