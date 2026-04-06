به گزارش خبرنگار ایلنا، بامداد امروز، آسمان تهران بار دیگر با صدای انفجار شکافت و این‌بار ترس و خشم جنایتکاران از جای دیگری می‌جوشید: مقصد، دانشگاه صنعتی شریف بود — یکی از معتبرترین مراکز علمی خاورمیانه و مهد پرورش نخبگانی که جهان به توانمندی‌شان آفرین گفته است.

در حملات پیش‌ از سپیده بامداد امروز یکشنبه (۱۷ فروردین)، جنگنده‌های آمریکایی و اسرائیلی یکی از ساختمان‌های دانشگاه شریف را هدف قرار دادند. به گفته مسئولان محلی، انفجار به تأسیسات گازرسانی این مجموعه آسیب زده و سبب قطع موقت گاز در منطقه شد.

مسعود تجریشی، رئیس دانشگاه شریف، این اقدام را ددمنشی دشمنان برای ویرانی یک نهاد علمی دانست.

چرا شریف؟

سوالی که در ذهن هر ناظری نقش می‌بندد این است: چرا شریف؟ چرا دانشگاهی که واشنگتن خود سال‌ها به آن به چشم «MIT ایران» می‌نگریست؟

این همان دانشگاهی است که فارغ‌التحصیلانش به وضوح مرزهای علم را جابه‌جا کرده‌اند. از آزمایشگاه‌های ناسا تا اتاق‌های سرور سیلیکون‌ولی، مهندسان شریف نه تنها در پیشرفت ایران که در فناوری‌های پیشتاز جهان نقش داشته‌اند. این اقدام نه تنها اعتراض بین‌المللی را برانگیخت، بلکه اختلافات عمیق را در داخل خود آمریکا نیز نمایان ساخت:

تریثا پارسی، بنیان‌گذار مؤسسه کوئینسی، بمباران شریف را «شرم‌آور» توصیف کرد و آن را نماد سیاست خارجی بی‌هدف واشنگتن خواند: آمریکا و اسرائیل دانشگاه شریف تهران را هدف حمله قرار دادند؛ دانشگاهی که نه‌تنها از برترین مراکز علمی ایران است، بلکه در حوزه مهندسی عمران در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار دارد. این دانشگاه همچنین یکی از کانون‌های اصلی فعالیت‌های دانشجویی ایران بوده و اکنون ترامپ دستور حمله به آن را صادر کرده است.

و یاسمین انصاری، نماینده دموکرات آریزونا، خواستار برکناری فوری ترامپ با استفاده از متمم ۲۵ قانون اساسی شد.

انصاری در پیامی تند نوشت: «متمم ۲۵ قانون اساسی به دلیلی وجود دارد. رئیس‌جمهور ایالات متحده یک دیوانه پریشان‌حال و یک تهدید برای امنیت ملی کشور و جهان است.»

او با اشاره به جایگاه علمی شریف تأکید کرد: «دانشگاه شریف، MIT ایران است. این دانشگاه شمار زیادی از مهندسانی را تربیت کرده که به سیلیکون‌ولی رفته و برخی از موفق‌ترین شرکت‌های فناوری آمریکا را تأسیس کرده‌اند. چرا ما دانشگاهی را در شهری با ۱۰ میلیون جمعیت بمباران می‌کنیم؟»

سناتور کریس مورفی نیز به صراحت اعلام کرد که اگر در کابینه ترامپ بود، عید پاک را صرف تماس با وکلای قانون اساسی برای بررسی متمم ۲۵ می‌کرد.

در میان جمهوری‌خواهان نیز شکاف جدی‌تر شده است. مارجوری تیلور گرین که روزگاری از وفادارترین متحدان ترامپ بود، در پستی او را «دیوانه» خواند و تیمش را به «همدستی در جنون» متهم کرد.

چراغی که خاموش نمی‌شود

حملات ارتش تروریست آمریکایی و صهیونی به دانشگاه‌ها در این روزها به ابزاری در دستان جناتکاران تاریخ بدل شده است. پیش از این نیز دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علم و صنعت و دانشکده داروسازی شیراز مورد هدف قرار گرفته‌اند. اما شریف، به دلیل جایگاه نمادینش در هویت علمی و فنی ایران، خط قرمز دیگری است که رد شدن از آن پیامدهای راهبردی عمیقی به همراه دارد.

بمباران دانشگاه‌ها، نقطه عطفی در تاریخ جنگ رمضان است. این حملات نشان داد که جنایت‌های جنگی علیه غیرنظامیان فراتر از مناطق مسکونی، به حریم علم و دانش نیز کشیده شده است.

ترامپ که دیروز در شبکه اجتماعی خود با زبانی رکیک تهدید به «جهنمی کردن ایران» کرد، امروز نه تنها با مقاومت میدانی ایران، که با دیوانه‌خوانی متحدان سابقش و فراخوان‌های قانون اساسی برای برکناری‌اش مواجه است.

اما در آن سوی میدان، تصویر دیگری نقش می‌بندد: دانشجویانی که با وجود تعطیلی دانشگاه‌ها، شب گذشته در اعتراض به جنایت‌های تروریست‌های آمریکایی ـ صهیونیستی در کنار دیگر مردم، به خیابان‌ها آمدند. مردمی که پس از تحمل ۳۷ روز از جنگ تمام‌عیار، هنوز ایستاده‌اند و نگران آینده و دانشگاه‌ها نیستند از آن جمله دانشگاهی که رئیس‌اش دقایقی پس از بمباران قول داد: «بازسازی را از فردا آغاز می‌کنیم.»

این، همان شکستی است که آمریکا در ایران با آن مواجه است: نه شکست در میدان نبرد، که شکست در برابر اراده ملتی که حتی دانشگاه‌هایش را هم نمی‌توانند از پا درآورند.

