پیگیری وضعیت اهالیقلم در پی حملات اخیر؛
فیض شریفی در حمله به شیراز آسیب دید/ پیگیری فوری معاونت امور فرهنگی
در پی حملات اخیر امریکایی-صهیونی به شیراز، فیض شریفی، شاعر و پژوهشگر ادبیات، دچار آسیبدیدگی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جریان حملات امریکایی-صهیونی به نقاط مختلف کشور، فیض شریفی، شاعر و پژوهشگر ادبیات که در شیراز حضور داشت، دچار آسیبدیدگی شد. بر اساس گزارشهای دریافتی، وی از ناحیه دنده چپ آسیب دیده است.
در پی این اتفاق، محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در تماس تلفنی با این پیشکسوت ادبی، ضمن جویا شدن از وضعیت جسمانی او، بر آمادگی این معاونت برای هرگونه حمایت و پیگیری تأکید کرد و گفت: هر اقدامی که لازم باشد، در اولین فرصت انجام خواهد شد.
همچنین جوادی در ادامه، مدیر روابط عمومی معاونت امور فرهنگی را مأمور کرد تا بهصورت مستمر وضعیت استاد شریفی را پیگیری کرده و اقدامات لازم را تا بهبود کامل ایشان دنبال کند.
فیض شریفی، شاعر، نویسنده، منتقد و پژوهشگر ادبی، متولد ۱۴ آذر ۱۳۳۴ در بهبهان که بیش از چهار دهه است در شیراز زندگی و فعالیت میکند. او از معدود پژوهشگران ادبیات معاصر ایران به شمار میرود که هم به جریانهای ادبی دوران مدرن اشراف دارد و هم بهصورت تخصصی در حوزه شعر کلاسیک و سنتهای ادبی کار کرده است. شریفی در طول سالهای فعالیت خود آثار متعددی در حوزه نقد ادبی، پژوهش و شعر منتشر کرده و نوشتهها و مقالاتش در نشریات معتبر ادبی به چاپ رسیده است.