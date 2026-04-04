«نبض وطن»؛ روایتی از ایستادگی زنان در خط مقدم و پشت جبهه
مجموعه مستند «نبض وطن» به روایت آزیتا ترکاشوند و کارگردانی روح الله رحیمی و با تمرکز بر بازنمایی نقشهای متنوع زنان در عرصههای مقاومت و خدمت، به پخش شبکه نسیم رسید.
به گزارش ایلنا، «نبض وطن» تلاشی است به روایت آزیتا ترکاشوند برای بازخوانی نقش زنان در زیست روزمره مقاومت؛ زنانی که در کنار مردان، نه تنها بار عاطفی و اجتماعی شرایط جنگ رمضان را به دوش میکشند، بلکه بهعنوان نیرویی فعال در تقویت روحیه ایستادگی نیز شناخته میشوند.
«نبض وطن» با تاکید بر نقش آفرینی زنان در شرایط بحرانی به سراغ روایتهایی از حضور زنان در حوزههای مختلف رفته است؛ از فعالیت در مراکز درمانی و امدادرسانی تا مشارکت در پشتیبانی مردمی و تولید نمادهای همبستگی. همچنین در این مجموعه، زنانی که در مقام روایتگر در میدان حضور دارند از عکاسان و مستندسازان و هنرمندان گرفته تا روایت خدمت پرستاران مراکز نگهداری سالمندان و شیرخوارگاه آمنه، بخشی از روایت کلی این مجموعه را شکل میدهند.
مجموعه «نبض وطن» به روایت آزیتا ترکاشوند و به کارگردانی روحالله رحیمی و تهیهکنندگی فاطمه شریف یزدی، روزهای زوج و جمعه از ساعت ۱۹ از آنتن شبکه نسیم پخش خواهد شد.